اليوم السابع
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إزالة 38 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى حملات بالمنوفية

الأربعاء، 10 يوليو 2024 11:12 ص
إزالة 38 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى حملات بالمنوفية إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
كتبت أسماء نصار

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أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، ازالة 38 حالة تعدي على الاراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق  وزير الزراعة بمنع التعديات والتصدى لها و تحرير محاضر للمخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأكد وزير الزراعة أنه لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية من التأكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأوضح وزير الزراعة أن الدولة تقدم كل الدعم للتعامل مع هذه الظاهرة ومنها الرصد عن طريق التغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية تنفيذاً لتوجه الدولة في الحوكمة وتطبيق منظومة التحول الرقمي وإزالة كافة التعديات وإعادة الأرض الى ما كانت عليه حتى تصبح الإزالة ذات جدوي.

 







وزير الزراعة

التعدي على الاراضي الزراعية

المنوفية

الاراضى الزراعية



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