انطلاق الموجة الــ23 من حملات إزالة التعديات ببنى سويف اليوم

بنى سويف هانى فتحى

تنطلق، اليوم السبت، الموجة الـ23 من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمحافظة بنى سويف، والتى يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كل صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

من جانبة أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على تكليف الأجهزة التنفيذية للبدء في المرحلة الأولى من الموجة الجديدة لحملات إزالة التعديات، ومتابعة الخطوات والإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين كل الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بمراكز المحافظة،مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد.

وأضاف محافظ بني سويف أن الموجة 23 تتم على 3 مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجارى، تليها المرحلة الثانية فى المدة من 3 حتى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس وتنتهى 20 سبتمبر 2024.