تعرف على سبب كره الأطفال للقرنبيط والبروكلي.. تفسير علمى يوضح

كتبت إيناس البنا

تعتبر الخضروات من عائلة الكرنب، مثل البروكلي والقرنبيط مصادر غنية بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، حيث تحتوي على مستويات عالية من الفيتامينات (C ، A ، E ، K) والألياف والفولات والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والفوسفور.

أظهرت الأبحاث فوائد صحية مختلفة لتناول الكرنب، بما في ذلك الحماية من بعض أنواع السرطان الشائعة وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويوصي الخبراء بضرورة تشجيع الأطفال على تناول مجموعة متنوعة من الخضار، لكن معظم الأطفال لا يحبون تناول الخضار، الآن ، وجد الباحثون لماذا يكره العديد من الأطفال البروكلي الأخرى؟

وفقا لتقرير موقع" healthline"، عندما تختلط إنزيمات من الكرنب مع البكتيريا الموجودة في اللعاب في الفم، فإنها تنتج روائح كريهة، تتسبب المستويات العالية من هذه المركبات المتطايرة في كراهية الأطفال للخضروات.

بدأ فريق بحث في وكالة العلوم الوطنية الأسترالية، دراسة للتحقيق في الاختلافات في إنتاج الكبريت المتطاير في اللعاب من الأطفال والبالغين.

اشتملت الدراسة على 98 زوجًا من الأطفال/الوالدين، مع أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و8 سنوات، طُلب منهم تقييم مركبات الرائحة الرئيسية في القرنبيط الخام والبروكلي.

بعد ذلك، قام فريق البحث بخلط عينات اللعاب مع مسحوق القرنبيط الخام وفحص المركبات المتطايرة المنتجة بمرور الوقت، ووجدوا اختلافات كبيرة في إنتاج الكبريت المتطاير بين الأفراد، لكن معظم الأطفال لديهم مستويات مماثلة لآبائهم، مما يشير إلى أن لديهم ميكروبيومًا متشابهًا.

نصيحة للوالدين



من المثير للاهتمام أنهم وجدوا أن الأطفال الذين ينتج لعابهم كميات كبيرة من الكبريت المتطاير يكرهون خضروات الكرنب النيئة أكثر من غيرهم، ومع ذلك، لم تظهر هذه العلاقة عند البالغين، وقال الباحثون إنهم ربما تعلموا تحمل النكهة بمرور الوقت.