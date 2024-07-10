اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يوليو 2024 01:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

أخبار 24 ساعة.. وزيرة التضامن تتابع حريق طنطا وتوجه بدعم المتضررين

الأربعاء، 10 يوليو 2024 12:18 ص
أخبار 24 ساعة.. وزيرة التضامن تتابع حريق طنطا وتوجه بدعم المتضررين الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزيره التضامن

التضامن الاجتماعى

وزاره الاوقاف

خطبه الجمعه

وزير الصحه




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة