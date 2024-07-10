أخبار 24 ساعة.. وزيرة التضامن تتابع حريق طنطا وتوجه بدعم المتضررين

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

وزيرة التضامن تتابع حريق طنطا وتوجه بسرعة تقديم الدعم للمتضررين

وزارة الأوقاف تنشر نص موضوع خطبة الجمعة اامقبلة بعنوان "لا تحزن إن الله معنا"

وزير الصحة يستقبل نظيره الفلسطينى لمناقشة تعزيز التعاون

وزيرة التخطيط والتعاون الدولى تستعرض جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى

وزير الرى: أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة كبيرة وهامة للحوار بين مختلف الدول

التعليم توجه بمخاطبة طلاب المدارس الفنية استعدادا لامتحان النقل دور ثان

وزارة التضامن تطلق حملة للكشف والتوعية بأمراض المياه الزرقاء بدور المسنين