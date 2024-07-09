وزير الرى: أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة كبيرة وهامة للحوار بين مختلف الدول

كتبت أسماء نصار

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى إحتفالية "اجتماع شركاء التنمية - التحضير لأسبوع القاهرة السابع للمياه" متوجهًا بالشكر لكرستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى السابق، والدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا (الفاو)، وجميع الحضور.

كما توجه سويلم بالتحية لشركاء التنمية وخاصة الاتحاد الأوروبى على كافة اشكال التعاون المشترك مع وزارة الموارد المائية والرى فى العديد من المجالات والفعاليات الدولية وعلى رأسها أسبوع القاهرة للمياه.

وأشار سويلم، إلى أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة كبيرة وهامة للحوار بين مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والمتخصصين من كافة دول العالم، مشيرا للتطور الكبير فى إعداد المشاركين بالأسبوع منذ عام 2018 وحتى العام الماضى خاصة من الدول الأفريقية، فى الوقت الذى نتوقع فيه المزيد من المشاركات فى العام الحالى خاصة مع تزامن عقد أسبوع القاهرة السابع للمياه مع أسبوع المياه الأفريقى التاسع والذى من المتوقع أن يشهد مشاركة كثيفة من الأشقاء الأفارقة .

ولفت إلى أهمية أسبوع القاهرة الخامس للمياه الذى عقد فى شهر أكتوبر 2022 والذى كان بمثابة حدث تحضيرى لمؤتمر المناخ COP27، وما نتج عن هذا المؤتمر الهام من مكاسب ضخمة أهمها رفع مكانة المياه وعلاقتها بالمناخ على المستوى العالمى ووضع كلمة المياه لخمس مرات فى القرار الجامع للمؤتمر، كما كان أسبوع القاهرة الخامس للمياه أيضا حدث تحضيرى هام لإعداد رؤية موحدة للدول لعرضها خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" والذى عقد فى شهر مارس 2023 وقادت فيه مصر واليابان "الحوار التفاعلى الثالث للمياه"، هذه القيادة التى أشارت لمكانة مصر الإقليمية البارزة كصوت يعبر عن القارة الأفريقية والدول العربية ودول البحر المتوسط، كما واصلت مصر قيادة هذا الحوار التفاعلى خلال فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه والذى عقد فى بالى فى شهر مايو 2024 .

وأضاف سويلم، أننا سنعمل خلال أسبوع القاهرة السابع للمياه فى أكتوبر المقبل على الاستمرار فى إعلاء مكانة المياه وعلاقتها بالمناخ وزيادة قدرة الدول على الصمود فى وجه التغيرات المناخية، وسنبحث مع الشركاء خلال الفترة القادمة إضافة محاور جديدة لأسبوع القاهرة طبقا لرؤية ومتطلبات الدول المختلفة، مشيرا إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى سيكون أداة هامة للوصول لحلول خلاقة تتعامل مع تحديات المياه بدول جنوب المتوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا على أهمية زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبحث عن حلول خلاقة.

الجدير بالذكر أن مصر ستستضيف فى الفترة من 13 - 17 أكتوبر 2024 فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه تحت عنوان "المياه والمناخ: بناء مجتمعات قادرة على الصمود" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسيتضمن الأسبوع مجموعة متنوعة من الأنشطة تتضمن الجلسات العامة والجلسات الفنية وورش العمل والموائد المستديرة والمعرض.