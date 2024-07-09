اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يوليو 2024 12:02 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة التضامن تتابع حريق طنطا وتوجه بسرعة تقديم الدعم للمتضررين

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 11:43 م
وزيرة التضامن تتابع حريق طنطا وتوجه بسرعة تقديم الدعم للمتضررين وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات الحريق الذي نشب مساء اليوم في عدد من محال شارع البورصة بحي أول طنطا محافظة الغربية.

وأتت النيران على محتويات المحلات، حيث نجحت قوات الحماية المدنية بطنطا في إخماد الحريق، وجارى حصر الخسائر فى الممتلكات.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية بسرعة التوجه والتواجد في موقع الحادث، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر المصرى لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين وصرف المساعدات.

 







وزيرة التضامن

حريق طنطا

مساعدات للمتضررين من حريق طنطا




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة