وفاة الشابين المصابين فى حادث سقوط دراجة بخارية من أعلى الدائرى بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

فارق الشابين المصابين فى حادث سقوط دراجة بخارية من أعلى الطريق الدائري بالعياط، الحياة متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما، وتم نقلهما إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة يفيد وقوع حادث مروري بمنطقة البليدة في العياط، وتبين من خلال الفحص أن شابين أثناء استقلالهما دراجة بخارية، سقطا من أعلى الطريق الدائري، مما أدى لإصابتهما، ليفارقا الحياة متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما.



تم نقل الجثتين لثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

