طلاب الثانوية المكفوفون يؤدون اليوم امتحان الجغرافيا ورقة أولى

محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه يؤدى طلاب مدارس المكفوفين بالثانوية العامة اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)

ووفقا لجدول طلاب الثانوية العامة المكفوفين أدى الطلاب يوم 26 يونيو 2024 امتحان اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى و29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية، و1 يوليو الجغرافيا ورقة أولى و3 يوليو الجغرافيا ورقة ثانية والسبت 6 يوليو الفلسفة والمنطق و8 يوليو اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى وثانية ويوم 11 يوليو امتحان علم النفس، والسبت 13 يوليو التاريخ ورقة أولى والاثنين 15 يوليو التاريخ ورقة ثانية والأربعاء 17 يوليو الاقتصاد والسبت 20 يوليو الإحصاء.

وتحرص وزارة التربية والتعليم قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية ووصول أسئلة الامتحان فى مواعيدها.