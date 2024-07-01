شاكر يكرم مهندسي التشغيل بمركز التحكم بعد نجاحهم في الحفاظ على الشبكة القومية

كتبت رحمة رمضان

أشاد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالدور الذى قام بها فريق مهندسى الواردى بمركز التحكم القومى للشبكة الكهربائية تحت إشراف المهندسة صباح مشالى رئيس شركة النقل، وذلك لإتباعهم المعايير العالمية خلال فترة تخفيف الأحمال الأسبوع الماضى و الحفاظ على سلامة الشبكة القومية من تعرضها لأى مشاكل فنية أثناء خروج محطات انتاج الكهرباء لتنفيذ جدول التخفيف و التى كان من الممكن أن تكلف الدولة ملايين الجنيهات.

و من المقرر أن يمنح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة غداً الثلاثاء شهادات تقدير لـ15 مهندس من مسئولى التشغيل بالتحكم القومى لتفوقهم الفنى فى إدارة الأزمة و عدم تجاوز الفقد الفنى للشبكة الكهربائية النسب المتعارف عليها عالمياً

و كان الدكتور محمد شاكر ترأس الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك بشأن اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2024/2025.

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى تواجهه مما ساهم فى تحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء.