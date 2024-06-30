اليوم السابع
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الأحد، 30 يونيو 2024 08:49 م
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نقل الكهرباء تبدأ فى تركيب مهمات محطات محولات الربط الكهربائي مع السعودية.. صور

الأحد، 30 يونيو 2024 08:00 م
نقل الكهرباء تبدأ فى تركيب مهمات محطات محولات الربط الكهربائي مع السعودية.. صور الأعمال
كتبت رحمة رمضان

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بدأت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى، فى تركيب مهمات محطتي المحولات ببدر وطابا الخاصين بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجا وات بين البلدين.


و كشف مصدر مسئول  بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الجانبان المصري و السعودى انتهوا من تصنيع ما يقرب من 70% من مهمات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقدرة 3000 ميجا وات وات.

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وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى بدأت فى تركيب جزء كبير من المهمات الخاصة بأبراج نقل الكهرباء بمشروع الربط الكربائى مع المملكة العربية السعودية، وذلك بعد انتهاء الأعمال الخاصة بتركيب اﻷبراج.

وقال  المصدر أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر و السعودية  يعتبر من أكبر و أهم المشروعات بالمنطقة بالكامل فى هذا المجال لكونهما اﻷكبر فى الوطن العربى من حيث القدرات المولدة ، علاوة على أن مصر تضع على رأس أولويتها الفترة المقبلة تصدير الطاقة للخارج من خلال التوسع فى مشروعات الربط الكهربائي للاستفادة من القدرات الهائلة من الطاقة المتجددة.

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الكهرباء

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