بدء التقديم للصف الأول الثانوى بالجيزة 3 يوليو المقبل.. رابط التسجيل

كتبت – مرام محمد

يتساءل أولياء أمور الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) بمحافظة الجيزة، عن موعد وخطوات التقديم للصف الأول الثانوي، وذلك بعد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2024 / 2025.

ومن جانبها، أوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن التقديم للصف الأول الثانوي مرحلة أولى يبدأ من يوم 3 يوليو ويستمر حتى 18 يوليو 2024، ثم يتم التقديم ورقيًّا لمن يتم قبوله من تاريخ 23 يوليو بعد انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، مشيرة إلى أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال الرابط الآتي، اضغط هنا....

واعتمد محافظ الجيزة تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2024 / 2025 بحد أدنى 225 درجة للثانوي العام، و140 درجة للثانوى العام خاص عربى والمنازل، و190 درجة للثانوى العام بـفصول الخدمات.

وجاءت درجات القبول بمدارس التعليم الفني الصناعي والتجاري على النحو التالي:

أولًا: التعليم الصناعي

-درجة القبول بمدرسة طباعة إمبابة ث ص بنين 230 درجة.

-درجة القبول بمدرسة إمبابة ث ص بنين للتأسيس العسكري 220 درجة.

-درجة القبول بمدرسة أحمد عرابي الثانوية الصناعية بنات 235 درجة.

-درجة القبول بمدرسة الجيزة الكهربية ث ص بنين + نظام إعداد مهني: 235 درجة عام و 230 إعداد مهني.

-درجة القبول بمدرسة طلعت حرب ث ص بنين للتأسيس العسكري 220 درجة.

-درجة القبول بمدرسة طباعة الهرم 230 درجة.

-درجة القبول الجيزة ث ص بنات 220 درجة.

-درجة القبول بمدرسة الميدان ث ص بنات: 220 درجة عام و 215 درجة إعداد مهني.

ثانيًا: التعليم التجاري

-درجة القبول بمدرسة إمبابة الثانوية التجارية 210 درجات.

-درجة القبول بمدرسة باحثة البادية التجارية 210 درجات.

-درجة القبول بمدرسة الزهراء التجارية بنات 210 درجات.

-درجة القبول بمدرسة الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية 230 درجة.

-درجة القبول بمدرسة الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات 220 درجة.

-درجة القبول بمدرسة الأهرام التجارية بنين 210 درجات.

-درجة القبول بمدرسة منشأة القناطر التجارية المشتركة 210 درجات.

-درجة القبول بمدرسة مزغونة التجارية المشتركة 200 درجة.