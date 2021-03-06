اعرف الأطعمة المسببة للإدمان.. أبرزها البطاطس المقلية والشوكولاتة

كتبت فاطمة خليل

الإفراط في تناول أطعمة معينة لا يعني أنك شخص شره أو ضعيف الإرادة، لكن هذا يعني أن جسمك أدمن هذه الأطعمة، ومن أمثلة الأطعمة التي تسبب الإدمان الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة أو المعالجة ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتؤثر على كيمياء دماغك ودفعك إلى تناول المزيد منها، وفقًا لموقع "كليفيلاند كلينيك".



ادمان الطعام

عندما تتوفر هذه الأطعمة المسببة للإدمان بسهولة في كل مكان من حولك، يمكن أن يتحول تناولها بشكل قهري إلى عادة، ما يجعلك تعاني من زيادة الوزن أو تشعر بالمرض.

إن إدمان الطعام ليس تشخيصًا طبيًا رسميًا، على الرغم من ارتباط سلوكيات الطعام التي تسبب الإدمان بحالات طبية بما في ذلك السمنة واضطراب الشراهة عند تناول الطعام.

قالت عالمة النفس بمستشفيات كليفيلاند كلينيك، سوزان ألبرز: "يجادل بعض الباحثين بأن الطعام يسبب الإدمان بالفعل، حيث يعتقدون أن بعض الأطعمة تضيء مراكز السعادة في دماغك وتؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية تبعث على الشعور بالرضا مثل الدوبامين، تمامًا مثل المواد الأخرى المسببة للإدمان".

وأضافت في الأشخاص الأكثر استعدادًا للإدمان، يمكن لهذه المواد الكيميائية أن تتغلب على الإشارات الأخرى من الدماغ التي تخبرهم بأنهم ممتلئون أو راضون، ما قد يؤدي إلى دورة من الإفراط في تناول الطعام.

وتابعت الدكتور ألبرز إنه بمرور الوقت، قد يتسامح هؤلاء الأشخاص مع الأطعمة التي يدمنونها إنهم بحاجة إلى تناول المزيد والمزيد منهم ليشعروا بنفس المستوى من المتعة والسعادة وعلى الرغم من أنهم يدركون العواقب السلبية لإفراطهم في تناول الطعام ويريدون التوقف عن ذلك، لا يبدو أن أي شيء يحاولونه ينجح.

يقول الباحثون إن الناس يلجأون أحيانًا إلى سلوكيات الأكل التي تسبب الإدمان كوسيلة للتعامل مع التوتر والمشاعر السلبية.



ادمان الاكل

أكثر الأطعمة التي تسبب الإدمان

تميل الأطعمة التي يُرجح أن يتناولها الأشخاص بشكل قهري إلى شيء مشترك: مزيج قوي من الكربوهيدرات (مثل الحبوب المكررة أو السكر) والدهون.

في دراسة حيث سأل الباحثون الناس عن الأطعمة التي من المرجح أن يتناولوها أكثر من اللازم، كانت بعض الاستجابات الأكثر شيوعًا هي:

-الشيكولاتة.

-البطاطس المقلية.

-البيتزا.

-البسكويت.

-الرقائق.

-الكيك.

-التشيز برجر.



ادمان الطعام

إذا لم تتم معالجتها، يمكن أن تساهم السلوكيات المسببة لإدمان الطعام في حدوث مشاكل صحية مرتبطة بنظام غذائي غير صحي، مثل السمنة والسكري وأمراض القلب.

انتبه لهذه الأنماط السلوكية المقلقة:

-الأكل باستمرار بعد الشبع.

- إخفاء سلوكيات الأكل.

-الشعور بفقدان السيطرة على بعض الأطعمة.

-التفكير في الطعام بكثرة كل يوم.

-بذل قصارى جهدك للحصول على أطعمة معينة عندما لا تكون متاحة بسهولة.