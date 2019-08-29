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اعرف أعراض إدمان الطعام.. وهل أنت مصاب به؟

الخميس، 29 أغسطس 2019 06:00 ص
اعرف أعراض إدمان الطعام.. وهل أنت مصاب به؟ إدمان الطعام - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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إدمان الطعام من الأشياء الأساسية التى تجعلك لا تستطيع إنقاص وزنك بسهولة، بسبب الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وهو ليس مرضاً فى حد ذاته لكنه نوع من الإدمان يجعلك ترغب فى الطعام بدون الشعور بالجوع، فى هذا التقرير نتعرف على إدمان الطعام وأعراضه، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

ويرتبط إدمان الطعام بالعديد من الاضطرابات الغذائية الأخرى مثل الشراهة عند تناول الطعام والإفراط في تناول الطعام القهري والشره المرضي.

ادمان الاكل
ادمان الاكل

 كيف يتفاعل الدماغ مع إدمان الطعام ؟
 

تمت مقارنة إدمان الغذاء بإدمان المخدرات مقابل الاستجابة التي يولدها من الدماغ، وأظهرت الدراسات أن الأطعمة المستساغة للغاية التي يحبها الأشخاص وتحتوي على الدهون والسكر والملح تزيد من إفراز مادة الدوبامين، وهي المادة الكيميائية المسؤولة عن الشعور بالسعادة ، بالطريقة نفسها التي تؤدي بها المخدرات التي تسبب الإدمان مثل الكوكايين والهيروين.

 وتسبب هذه الأطعمة عدم الشعور الشبع والامتلاء، وتجعلك ترغب فى تناول المزيد من الطعام ويزداد شعورك بالجوع.

أعراض إدمان الطعام
 

- الأكل أكثر بكثير مما كنت ترغب.

- الرغبة فى تناول الطعام على الرغم من الشعور بالشبع والانتهاء من الوجبة.

- الإفراط في تناول كل أو أكثر من وجبات الطعام الخاصة بك.

- الشعور بالذنب بعد تناول بعض الأطعمة ، ثم تناول نفس الأطعمة بعد فترة وجيزة.

- تحاول دون جدوى الإقلاع عن تناول بعض الأطعمة.

- الاضطرار إلى إخفاء استهلاكك للطعام عن الآخرين.

- الاستمرار في تناول الطعام أكثر من اللازم.


ادمان الطعام

اعراض ادمان الطعام

علامات ادمان الطعام

انواع الادمان

ادمان الاكل

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