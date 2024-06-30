30 يونيو.. 21 إنجازا لوزارة الأوقاف فى عهد الرئيس السيسى بشتى المجالات

كتب لؤى على

حققت وزارة الأوقاف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إنجازات كبيرة في شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التي تبناها سيادة الرئيس لبناء الإنسان المصري والدولة المصرية الحديثة، ومن أهم هذه الإنجازات :



1- إحكام السيطرة على المساجد وضبط شئونها وغل يد المتطرفين عنها

2- تكثيف الأنشطة الدعوية في المساجد واستحداث أنشطة جديدة منها مجالس الإفتاء للأئمة والواعظات ومقارئ الجمهور والبرنامج الصيفي للطفل

3- تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة

بزيادات غير مسبوقة

4- أكثر من 18,661 مليار جنيه لعمارة بيوت الله (عز وجل) إحلالا وتجديدًا وصيانة وتطويرًا لأكثر من (12081) مسجدًا وافتتاح أكثر من (4960) مسجدًا من سبتمبر 2020م حتى نهاية يونيو 2024م وحصول (446) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئتين (أ) و (ب)

5- أكثر من 3,165 مليار جنيه في البر وخدمة المجتمع

منها : (200) مليون جنيه لدعم العملية التعليمية وبناء المدارس الجديدة و(90) مليون جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة



6- (500) مؤلف ومترجم لنشر الفكر الوسطي المستنير

منها (224) إصدارًا ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية" للنشء و"رؤية" المترجمة وإصدار أول ترجمة مصرية لمعاني القرآن الكريم بأربع لغات الأردية واليونانية والهوسا والعبرية



7- أكثر من 2,656 مليار جنيه صافي إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية لأول مرة منذ إنشائها

وأعلى إيراد شهري للهيئة في تاريخها في مارس 2024م



8- أعظم أطلس وقفي في العالم إصدار أهم وأوسع وأعظم أطلس وقفي في العالم في (92) مجلدًا لتوثيق أعيان الوقف

9- تشييد (17313) وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على ملياري جنيه منها (15055) وحدة إسكان اجتماعي وعدد من المدن الحرفية والأسواق الحضارية

من أهمها مدينة الحرفيين بالغردقة وسوق الخميس بالمطرية

10- إيفاد وإعارة (1930) إمامًا وقارئا وحصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على المركز الأول بين جميع الجامعات الكازاخية في مجال الدراسات الدينية وتطوير المركز الثقافي المصري التابع للأوقاف بدولة تنزانيا

11- (12) مؤتمرًا دوليًّا و (10) مسابقات عالمية

لتعزيز دور مصر الريادي في نشر الخطاب الوسطي المستنير وخدمة القرآن الكريم

12- (4854) منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم

13- افتتاح أهم صرح عالمي لتدريب الأئمة والواعظات

أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين



14- أكثر من ( 6718 ) إمامًا وإداريًّا على طريق البحث العلمي بالدراسات العليا وحصول أكثر من (1727) إمامًا وواعظة وإداريًّا على رخصة الحاسب الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية

15- التنوع في مجالات التدريب النوعي التراكمي المستمر لتشمل مجالات :

(العلوم الشرعية - اللغة العربية - علم النفس والاجتماع - التحديات المعاصرة وحروب الجيل الرابع - برامج الحاسب الآلي المتقدمة - اللغات الأجنبية)

16- إهداء أكثر من (913) ألف كتاب لمختلف دول العالم من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

17- تعيين (3011) إمامًا و (4258) عاملا و (143) فني وأخصائي تمريض (ممرضات) والإعلان عن 3000 وظيفة إمام وخطيب و3000 وظيفة عامل بنظام التعاقد وتوفير آلاف فرص عمل بمشروعات هيئة الأوقاف

18- إنفاق أكثر من (175) مليون جنيه في مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة

19- توزيع (9045) طن لحوم أضاحي وإطعام على (9,045) مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية

بإجمالي مبلغ (1,359,409,369) جنيهًا



20- التمكين للمرأة واعظة وقيادية بالأوقاف

21- التمكين للشباب في العمل القيادي والدعوي بالوزارة.