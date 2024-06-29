وزارة الأوقاف تعلن فرصة لكل من يريد العمل محفظا للقرآن الكريم.. اعرف التفاصيل

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الاوقاف عن فتح باب القبول لدفعة جديدة للعام الدراسي 2024 / 2025 م بمراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع، وغرس القيم النبيلة والأخلاق الكريمة، وحرصًا على إعداد محفظٍ واعٍ ومؤهل ومعتمد لتحفيظ القرآن الكريم، وكذلك حرصها على خدمة القرآن الكريم وحسن تعليمه لمن يريدون إتقان تلاوته ، وفق الضوابط التالية:

1- اجتياز اختبار القبول في حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

2- تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 60 % كشرط أساسي لدخول الامتحان النهائي.

3- تسديد المصروفات الدراسية، وقدرها ( 500 جنيه ) عن العام الدراسي، شاملة المصروفات الدراسية والامتحانات، تدفع بعد اجتياز اختبارات القبول، ويمكن سدادها على قسطين متساويين، الأول: قبل بدء الدراسة بأسبوع، والآخر قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

4- الدراسة بالمراكز مسائية تبدأ 3 أو 4 بعد الظهر وفق ما يقرره كل مركز.

5- الأولوية بأسبقية التسجيل حسب الأماكن المتاحة بكل مركز، علمًا بأن عدد مراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم ( 30 ) مركزًا، وأن جميع المراكز تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف، وتؤهل لإعداد محفظ متميز ومعتمد، وهي:

١. القاهرة مسجد النور بالعباسية

٢. الجيزة مسجد الاستقامة

٣. القليوبية مسجد ناصر ببنها

٤. المنيا مسجد قاسم المصري - بمغاغة

٥. المنيا مركز الفولي – بندر المنيا

٦. المنيا مسجد العرفانى – ملوى

٧. البحيرة مسجد ناصر – دمنهور

٨. الدقهلية مسجد أبو دبوس

٩. المنوفية سيدي خميس

١٠. سوهاج مسجد عبد العال - طهطا

١١. سوهاج مسجد القطب - سوهاج

١٢. الشرقية مسجد الفتح بالزقازيق

١٣. الإسكندرية مسجد سيدي جابر

١٤. الغربية مسجد صادق الرافعي - طنطا

١٥. شمال سيناء مسجد النصر - العريش

١٦. قنا سيدي عبد الرحيم القنائي - قنا

١٧. جنوب سيناء مسجد الزهراء - طور سيناء

١٨. الوادي الجديد مسجد ناصر - الخارجة

١٩. أسيوط مسجد الحق - أسيوط

٢٠. بني سويف مسجد على بن أبى طالب - بني سويف

٢١. كفر الشيخ مسجد الفتح - الاستاد

٢٢. الفيوم مسجد دلائل الخيرات - الفيوم

٢٣. دمياط مسجد البحر - دمياط

٢٤. أسوان مسجد منصور حمادة - أسوان

٢٥. الأقصر مسجد آل يحيى - الأقصر

٢٦. الإسماعيلية مسجد الاسماعيلي - الإسماعيلية

٢٧. السويس مسجد عمر بن الخطاب - السويس

٢٨. مرسى مطروح المسجد الكبير - مطروح

٢٩. البحر الأحمر مسجد الميناء - الغردقة

٣٠. بورسعيد مسجد مريم - بور سعيد

يكون التقدم إلكترونيًّا على الرابط التالي لمدة أسبوعين وفق النموذج المرفق :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJjAr1A3vGgwRa5BxQh5GvwsQmIP49GlzDaBGXMrXIZKFdNg/viewform?usp=sf_link

أو بمقر المراكز المذكورة أعلاه بدءًا من الأحد الموافق 7 / 7 / 2024 م ولمدة أسبوعين أيضًا.

علما بأنه سيكون للمتميزين من خريجي هذه المراكز الأولوية في جميع أنشطة الوزارة المتصلة بخدمة القرآن الكريم سواء في مجال تحفيظ القرآن الكريم أم إيفاد القراء للخارج أم غيرهما من المجالات.