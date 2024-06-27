وزير الأوقاف: أحيى بشدة جهود العاملين بهيئة الأوقاف المصرية وأقدر ما بذلوه

كتب لؤى على

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجهود العاملين بهيئة الأوقاف المصرية قيادات وعاملين، مقدرًا ما بذلوه من جهد كبير خلال العام المالي 2023 / 2024 م، حيث حققت هيئة الأوقاف المصرية رقمًا قياسيًا جديدًا، بتحقيق أعلى عائد في تاريخها منذ إنشائها بـ 2.7 مليار جنيه عوائد أرباح وإيرادات بزيادة أكثر من (409) ملايين جنيه عن العام الماضي، وذلك في إطار دعم الدولة المصرية لمنظومة الوقف وحرصها على استيداء جميع حقوقه وحسن توظيف جميع أعيانه بما يحقق الغرض من الوقف ويعظم عوائده ، لتنفق وفق مصارفها الشرعية.

هذا وسيتم تكريم مديري المناطق والمحصلين الذين أسهموا بقوة فى تحقيق هذا الإنجاز وفق ما أعلنته قيادة الهيئة من ضوابط لذلك.