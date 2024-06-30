وزارة الأوقاف: ختمة قرآنية كاملة اليوم عقب صلاة الظهر بالمساجد الكبرى

فى إطار الأنشطة القرآنية المتنوعة وعلى مائدة القرآن الكريم، تُعقد المقارئ القرآنية النموذجية اليوم الأحد عقب صلاة الظهر بالمساجد الكبرى بالجمهورية، والتي تقوم بختم القرآن الكريم ختمة مرتلة كاملة بالتوازي، بحيث يتم ختمها مع كبار القراء وشباب الأئمة المتميزين عقب صلاة المغرب بـ مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة، ويعقبها ابتهالية عقب صلاة العشاء بالمسجد ذاته، وذلك على النحو التالي:
وزارة الأوقاف: ختمة قرآنية كاملة اليوم عقب صلاة الظهر بالمساجد الكبرىالأحد، 30 يونيو 2024 01:04 م
وزارة الأوقاف
كتب لؤى على
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