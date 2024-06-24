توطين صناعة النقل في مصر.. شاهد مصنع فلنكات القطار السريع.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شهدت مصر تنفيذ عدة مشروعات لتوطين صناعات النقل، ومنها إنشاء خط إنتاج الفلنكات الخرسانية التي توفر احتياجات شبكة القطارات السريعة التي تنفذها مصر، حيث تم إنشاء المصنع بالمعصرة، وتشغيله في إطار سعي الدولة لتعظيم التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد وتوفير فرص العمل ، بالاضافة إلى الاتجاه للتصدير بعد تلبية احتياجات السوق المحلي.

والمصنع تابع للشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات التابعة لوزارة النقل، وتم إنشاؤه باستخدام أحدث النظم العالمية وبأيد مصرية لتوطين هذه الصناعة وباستخدام خامات مصرية بنسبة 100%، ويبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع حوالى 550 ألف فلنكة سنويا وكان يتم استيراد تلك الفلنكات من الخارج سابقاً وهو ما يمثل عبء كبير حيث اصبح تكاليف انتاجها بمصر يوفر 50% تقريبا من تكاليف استيرادها من الخارج.

من جانبه كشف المهندس صبحى ربيع، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات، التابعة لهيئة الطرق والكبارى، بوزارة النقل، أن المصانع المصرية ستنتج 9 مليون فلنكة لشبكة القطارات السريعة الجارى تنفيذها، وكلها انتاج محلى الصنع بنسبة 100%، مشيرا إلى أنه يوجد بمصر 4 مصانع تكفى احتياجات القطار السريع،



وأكد المهندس صبحى ربيع، أن استيراد فلنكة واحدة من الخارج كان سيكلف مصر 130 يورو، وهو ما يمثل عبء كبير، فبدأنا إنشاء مصنع بالتعاون مع شركة إيطالية لتركيب خط الانتاج بالمصنع وهى أفضل شركة في العالم لإنتاج الفلنكات، لافتا إلى أن الحديد المستخدم في الفلنكات له طبيعة خاصة ، فتم التعاون مع 3 شركات مصرية لإنتاج الحديد الخاص بتسليح الفلنكات، بالإضافة إلى إنتاج كل المستلزمات الخاصة بإنتاج الفلنكة محليا بالكامل.



وأوضح "ربيع"، أن تكلفة إنشاء الفلنكة بالمصنع 2300 جنيه مصري تقريبا، مقابل 5 آلاف جنيه حال استيرادها، وهو ما وفر الكثير من العملة الصعبة والتكاليف، فضلا عن تنمية الصناعة وتوطينها وتشغيل أيدي عاملة وتنمية المنطقة المحيطة بالمصنع بحى المعصرة، وبحساب التكلفة حال استيراد 9 مليون فلنكة يكون الناتج مليار و170 مليون يورو وهو رقم ضخم جدا.



وأكد مدير الشركة، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، كان يحل أى صعوبات كانت تقابلهم ، بالإضافة إلى قيامه بعقد لقاءات مع الشركات ما شجع الجميع على التعاون لإنتاج الفلنكة بشكل محلى، وتوطين الصناعة ، مشيرا إلى أن الخطة المستقبلية للمصنع هي التصدير، وبالفعل تلقينا عروض من الخارج، وسيتم زيادة الإنتاج لـ 2000 فلنكة في اليوم بدلا من 1400 فلنكة، مما يسمح بوجود فائض يسمح بالتصدير، مضيفا أن تكلفة المصنع 500 مليون جنيه وهو مبلغ زهيد جدا مقابل التوفير وتوطين الصناعة وتوفير العملة الصعبة وتشغيل ايدى عاملة .



مصنع الفلنكات الخرسانية



مصنع الفلنكات الخرسانية



مصنع الفلنكات الخرسانية



مصنع الفلنكات الخرسانية



مصنع الفلنكات الخرسانية



مصنع الفلنكات الخرسانية