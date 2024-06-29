حصاد ثورة 30 يونيو على أرض سيناء.. طرق ومسارات سكة حديد تختصر المسافات

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت سيناء تحولًا ملحوظًا في مجال البنية التحتية، بعد ثورة 30 يونيو، حيث تم إطلاق العديد من المشاريع الضخمة لتحسين شبكات الطرق والسكة الحديد أحد أبرز هذه المشاريع هو "ممر العريش- طابا اللوجستي المتكامل"، الذي يهدف إلى تطوير وتأهيل الخطوط القائمة وإنشاء خطوط جديدة لتعزيز الاتصال بين مختلف مناطق سيناء وبقية مصر.

وفقًا للبيانات الرسمية، يتضمن المشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد "الفردان- بئر العبد" بطول 100 كم، واستكمال خط "سكة الحديد بالوظة - ميناء شرق بورسعيد" بطول 44 كم، كما يشمل المشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط "الفردان-شرق بورسعيد-بئر العبد-العريش-طابا" بطول إجمالي يصل إلى 500 كم.

يبدأ "ممر العريش-طابا" اللوجستي من ميناء العريش البحري ويمتد حتى منفذ طابا البري، ويربط بينهما خط سكك حديد العريش-طابا، وهو امتداد لخط الفردان- بئر العبد - العريش مرورًا بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء. حاليًا، يتم إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان - بئر العبد بطول 100 كم، مع تجديد مسافات متفرقة بطول 22 كم، وإعادة تأهيل مسافة 64 كم برفع السكة الحالية وإعادة تأهيل الجسر، ووضع قطاع تزليط جديد، وإعادة تركيب السكة مرة أخرى.

كما يتم إعادة تركيب سكة الحديد التي سبق سرقتها أثناء فترة الانفلات الأمني بطول إجمالي 14 كم، وتنفيذ مسار خط سكة الحديد من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم، والذي يتضمن إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول حوالي 24 كم من غربلة بازلت ودك السكة، وإنشاء جسور جديدة وتركيب سكة جديدة بطول 20 كم وصولًا إلى ميناء شرق بورسعيد، بهدف ربط الميناء بخطوط شبكة السكة الحديد لتعظيم نقل البضائع عبر النقل السككي.



اعادة التاهيل



العمل يتواصل



المسار يجرى العمل فيه



محطة قطارات حديثة ببئر العبد



