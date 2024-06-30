اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يونيو 2024 05:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي..

وزير الزراعة يبحث مع شركة هولندية التعاون في إنتاج وتسويق تقاوي البطاطس

الأحد، 30 يونيو 2024 05:05 م
وزير الزراعة يبحث مع شركة هولندية التعاون في إنتاج وتسويق تقاوي البطاطس السيد القصير وزير الزراعة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لقاء مع إحدى الشركات الاستثمارية فى القطاع الزراعى وهى شركة هولندية متخصصة فى إنتاج وتسويق تقاوى البطاطس وتزويد الشركاء التجاريين بالتقاوى المطلوبة، على هامش مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى .

أكد القصير على أن شركات القطاع الخاص المصرية وكذلك المؤسسات البحثية والعلمية لديها بعض التجارب التطبيقية الملموسة لانتاج تقاوى البطاطس وتطوير معامل زراعة الأنسجة.

شدد وزير الزراعة على أهمية أن يكون هناك تعاون بين أجهزة وزارة الزراعة وبين الشركة فى مجال إنتاج وتسويق تقاوى البطاطس بما يمتلكه الطرفين من خبرات كبيرة فى مجالات فحص واعتماد التقاوى وإنتاج تقاوى المحاصيل وغيرها، وبما يعود بالنفع على منظومة انتاج التقاوى فى مصر استهدافاً لتقليل فاتورة الاستيراد.

أشار القصير إلى إمكانية التعاون فى عدة مجالات من أهمها التعاون مع الشركة على تسجيل الأصناف المتميزة التى تنتجها الشركة سواء الأصناف المتداولة فى مصر أو الأصناف الجديدة وخاصة الأصناف التصنيعية لما لها من أهمية اقتصادية كبيرة فيما يخص توجه الدولة نحو زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتشجيع قطاع التصنيع الزراعي.

أكد وزير الزراعة على أن هناك فرصة جيدة اذا ماكانت هناك رغبة فى الانضمام إلى التحالف الذى تم تكوينه لانتاج تقاوى البطاطس فى الدوله المصرية بمشاركه القطاع الخاص وكل الجهات ذات الصلة.







وزارة الزراعة

البطاطس

الاتحاد الاوروبي

التقاوى



الموضوعات المتعلقة

وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تتجاوز 4.5 مليون طن بقيمة 2.6 مليار دولار

الخميس، 06 يونيو 2024 01:51 م

أزمة نقص تقاوى البطاطس على مائدة مجلس النواب.. لجنة الزراعة تعقد سلسلة اجتماعات لبحث المشكلة وتوصى بدعم الشركات الوطنية.. وإدارة اعتماد التقاوى: ظروف استثنائية فى دولة المنشأ وتعاملنا مع الأمر

السبت، 02 مارس 2024 05:00 ص

الزراعة تشن حملات على مراكز بيع تقاوى البطاطس للفحص ولضمان وجودها فى المنافذ

الأحد، 28 يناير 2024 04:00 ص

معهد البساتين ينظم ورشة حول التكنولوجيا الحديثة فى إنتاج تقاوى البطاطس

الخميس، 25 يناير 2024 01:51 م

وزير الزراعة: نستهدف تشجيع القطاع الخاص للدخول فى التصنيع الزراعى

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 09:44 ص

مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة