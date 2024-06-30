وزير الزراعة يبحث مع شركة هولندية التعاون في إنتاج وتسويق تقاوي البطاطس

كتبت أسماء نصار

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لقاء مع إحدى الشركات الاستثمارية فى القطاع الزراعى وهى شركة هولندية متخصصة فى إنتاج وتسويق تقاوى البطاطس وتزويد الشركاء التجاريين بالتقاوى المطلوبة، على هامش مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى .

أكد القصير على أن شركات القطاع الخاص المصرية وكذلك المؤسسات البحثية والعلمية لديها بعض التجارب التطبيقية الملموسة لانتاج تقاوى البطاطس وتطوير معامل زراعة الأنسجة.

شدد وزير الزراعة على أهمية أن يكون هناك تعاون بين أجهزة وزارة الزراعة وبين الشركة فى مجال إنتاج وتسويق تقاوى البطاطس بما يمتلكه الطرفين من خبرات كبيرة فى مجالات فحص واعتماد التقاوى وإنتاج تقاوى المحاصيل وغيرها، وبما يعود بالنفع على منظومة انتاج التقاوى فى مصر استهدافاً لتقليل فاتورة الاستيراد.

أشار القصير إلى إمكانية التعاون فى عدة مجالات من أهمها التعاون مع الشركة على تسجيل الأصناف المتميزة التى تنتجها الشركة سواء الأصناف المتداولة فى مصر أو الأصناف الجديدة وخاصة الأصناف التصنيعية لما لها من أهمية اقتصادية كبيرة فيما يخص توجه الدولة نحو زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتشجيع قطاع التصنيع الزراعي.

أكد وزير الزراعة على أن هناك فرصة جيدة اذا ماكانت هناك رغبة فى الانضمام إلى التحالف الذى تم تكوينه لانتاج تقاوى البطاطس فى الدوله المصرية بمشاركه القطاع الخاص وكل الجهات ذات الصلة.