اليوم السابع
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وزارة الزراعة: ارتفاع معدلات التحصيل بالثلاث سنوات الأخيرة لـ8.4 مليار جنيه

السبت، 29 يونيو 2024 10:57 ص
وزارة الزراعة: ارتفاع معدلات التحصيل بالثلاث سنوات الأخيرة لـ8.4 مليار جنيه وزارة الزراعة
كتبت ـ أسماء نصار

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‎قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لـ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم تشكيل لجنة لحصر الأراضي الفضاء التابعة للإصلاح الزراعي داخل الحيز العمراني، حيث تم حصر 126 موقعا بمساحة حوالي 2.3 مليون م2 وبلغت القيمة التقديرية لهذه المسطحات مبلغ 14 مليار جنيه.

‎أضاف أنه عرض نتائج الحصر على مجلس الوزراء، حيث تم الاستفادة من ذلك في تقديم بعض من هذه الأراضي لدعم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك بإجمالي 204 قطع بإجمالى مساحة 1.5 مليون م2 من أراضي الإصلاح الزراعي.

‎أوضح أن قيمة التحصيلات في كل هيئات الوزارة سواء الإصلاح الزراعي - هيئة التعمير - قطاع استصلاح الأراضي – جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية - قطاع الانتاج وغيرها، والتي تم وضع أهداف لهم كانت سبباً في ارتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة خلال الثلاث سنوات الاخيرة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى حوالى 8.4 مليار جنيه وهو رقم لم يسبق أن تحقق خلال العشر سنوات الماضية "والذي بلغ 12 مليار جنيه".

 







وزارة الزراعة

الاصلاح الزراعى

الثروة السمكية

هيئة التعمير




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