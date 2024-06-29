بالقرآن والدعوات.. أولياء أمور يدعمون أبناءهم أمام لجان الثانوية بالجيزة

كتبت - مرام محمد

فى ثالث أيام امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع، حرص عدد من أولياء الأمور على التواجد أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، لحين خروج أبنائهم من اللجان بعد أداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

ورصد "اليوم السابع" انتظار أولياء أمور طلاب الثانوية العامة فى محيط مدرسة جمال عبد الناصر التابعة لإدارة الدقى التعليمية، وذلك عقب دخول أبنائهم اللجان، محاولين تخفيف توترهم بقراءة القرآن الكريم والدعاء لأبنائهم بالتفوق والنجاح.

وانطلقت لجان امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ثلاث ساعات، وذلك في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة في المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يواصل طلاب الثانوية العامة امتحانات المواد الدراسية الأساسية بعد أداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 بأداة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب يوم السبت 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.



