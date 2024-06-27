وزارة التموين: احتياطي القمح يكفي 6 أشهر والسكر التمويني 20 شهرًا

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن احتياطي القمح يكفي لمدة 6 أشهر واحتياطي الزيت يكفي لمدة 6 أشهر فيما يكفي احتياطي السكر التمويني لمدة 20 شهرا واحتياطي الدواجن المجمدة يكفي لمدة 11 شهر ونصف الشهر، واللحوم الحية تكفي لمدة 8 شهور، فيما يكفي احتياطي اللحوم المجمدة لمدة شهرين والمكرونة تكفي لمدة شهرين.

وأوضحت أنها قامت بتوفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية ، وتولت الوزارة تأمين وتوفير المخزون من السلع الرئيسية بغرض الحفاظ على المخزون الاستراتيجي بكميات تكفى لمدة من 2 لأكثر من 6 أشهر.