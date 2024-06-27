اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 يونيو 2024 01:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الخميس، 27 يونيو 2024 12:00 م
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضراوات
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بـالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم:

- الطماطم 13 جنيها.

‏- البصل 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ22 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 13جنيه.

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 24 جنيها.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيها.

- الكوسة بـ 16.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس ب8.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها.

- ‏الفلفل الألوان بـ 25 جنيها.

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 40 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء بـ 22 جنيها.

- بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو.

- الموز البلدي بـ 23.5 جنيه.







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة