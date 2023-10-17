هيئة الدواء: مرض السكرى من النوع الثانى معظم إصاباته بسبب السمنة والوراثة

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن مرض السكرى من النوع الثانى يمكن تجنبه عن طريق اتباع نظام حياة صحى يعتمد والحفاظ على وزن صحي.​

وأضافت هيئة الدواء المصرية، أن مرض السكرى يزيد احتمالية الإصابة بنزلات البرد وتندرج ضمن قائمة معتقدات خاطئة عن مرض السكري.​

وتابعت هيئة الدواء، أن مرض السكرى لا يجعل المريض معرضا بشكل أكبر لنزلات البرد، لكن فى حالة الإصابة بها يصبح ضبط مستوى السكر أصعب، كما أن مرضى السكرى معرضون لمضاعفات الأنفلونزا أكثر من غيرهم؛ لذا تنصح هيئة الدواء المصرية​ بأخذ لقاح الأنفلونزا السنوي.​