هذه الفاكهة الصيفية تخفض مستوى الكوليسترول فى الدم.. اعرفها

كتبت مروة محمود الياس

مستوى الكوليسترول في الدم يتغير من شخص إلى آخر ومن نمط حياة لأخرى، لابد لك من الحفاظ على مستويات الكوليسترول الجيد، وخفض مستويات الكوليسترول الضار للحفاظ على سلامتك وصحة قلبك، وصحة جسدك بالكامل.

وفقا لتقرير نشر في موقع uclahealth فإن نمط الحياة الصحى يساعد بشكل كبير على الحفاظ على مستويات الكوليسترول جيدة، والوقاية من المستويات غير الجيدة، ونحن في فصل الصيف وحرارته العالية، هناك بعض الفاكهة الصيفية تجلب لنا الكثير من الفوائد الصحية، وتصبح معينا على حرارة الطقس وعلى ما تحدثه في أجسادنا من ضعف عام وتعرف ومشكلات الحجفاف وضعف الترطيب.

وفقا للتقرير فإن العنب أحد أهم أنواع الفاكهة المتوفرة التي تفيد مرضى الكوليسترول بشكل خاص، فهى تخفض نسب الكوليسترول الضار، وتزيد من الجيد، وذلك لأن العنب يساعد على الهضم الجيد وتعزيز صحة الأمعاء، وبالتالي امتصاص أفضل لعناصر الطعام.

فالعنب يحتوى على الكثير من الفيتامينات والعناصر الصحية المفيدة، فهو يحتوى على الستيلبين، والكاتيكين، وغيرها الكثير من العناصر الصحية، وهو ما يجعل هذه العناصر خافضة جيدة وفعالة لمستويات الكوليسترول الضار في الدم، كما يساعد العنب بعناصره على تعزيز دفاعات الجسم ضد المرض، وبالتالي زيادة مستويات المناعة.

يقى العنب كذلك من أمراض القلب ويحد من فرص الإصابة بهتا، فضلا عن أنه يعزز من وظيفة الجهاز الهضمى، ويخفض من مستويات ضغط الدم بشكل عام، ولذا ينصح بتناوله في فصل الصيف، مع الالتزام بكميات بسيطة دون اسراف متعمد، نظرا لنسب السكريات الكبيرة فيه.