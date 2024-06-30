مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بسبب خلافات سابقة فى الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرين، إثر وقوع مشاجرة مع آخرين، داخل بحيرة المنزلة، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، والمصابين إلي مستشفي المطرية لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بوقوع مشاجرة داخل مياه بحيرة المنزلة، بين صيادين بسبب خلافات سابقة، ووجود حالة وفاة ومصابين.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين عائلتين داخل البحيرة بسبب خلافات سابقة، نتج عنها مصرع "محمد.ال"، 26 عاما، مقيم المطرية، وإصابة "محمد.ح" 30 عاما، مقيم شارع سعد زغلول المطرية، و"محسوب.م"، 26 عاما.

تم نقل الجثمان إلي المشرحة، ووضعه بثلاجة حفظ الموتي، ودخول المصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بتكثيف الجهود الأمنية لضبط الجناة.



