تجديد حبس 20 متهما 45 يوما لاستعراضهم القوة وقتل شخص فى مشاجرة بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قررت محكمة مستأنف جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار علاء الدين الشنديدى والمستشار محمد هيثم مزيد والمستشار سامح فؤاد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب، تجديد حبس 20 متهما 45 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامهم باستعراض القوة بالأسلحة البيضاء وقتل المجني عليه "م.ص.س".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 24136 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد بمشاجرة بمنطقة خورشيد الزوايدة، بدائرة القسم.

وتبين من التحريات، أنه عقب تلقي قسم شرطة المنتزة ثالث، عدد من البلاغات والاستغاثات من الاهالي، بمنطقة خورشيد عزبة الزوايدة بوجود مشاجرة بين بعض الأشخاص سيئ السمعة والمعروف عنهم ممارسة أعمال البلطجة وترويع المواطنين واستخدامهم العنف ضد بعضهم البعض، مما أثار حالة من الذعر والفزغ بين المواطنين مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء والصدادات الحديدية، وزجازجات فارغة وحجارة وكذلك ألعاب نارية شماريخ لاعتراض المارة بالمنطقة.

وتبين من التحقيقات ، قيام كل من طرف أول " س.ع.ش" و " ب.ع.ش" و" ع.ا.م" و" ا.ع.ع" و" م.م.ع" و" م.ح.ع" و" ع.ح.ع" و" أ.ص.م" و" ع.م.ع" و" م.ع.ع" وبين كل من " ف ر.ع" و " م.ر.م"و" م.ع.ال" و" ع.ص.ف" وش" و" ي.ج.ر" و" س.ه.م" و" ف.ع.س" و" ك.ا.س"و " ع.ج.ر" و" م.ر.ع" بقيامهم بأعمال البلطجة وفرض السيطره مما ادي الي مصرع المجني عليه" م.ص.س" وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المنتزة ثالث، لضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة النيابة التحقيق ،وبعرضهم علي محكمة ٱستناف جنايات قررت حبسهم.