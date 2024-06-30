كيف تقى عينيك من قرحة القرنية؟

كتب – حسام الشقويرى

قرحة القرنية هي قرحة مفتوحة على السطح الشفاف على شكل قبة للعين (القرنية)، يمكن أن يكون سببها العدوى أو الإصابة أو عوامل أخرى، وعلى الرغم من أنها نادرة نسبيًا، إلا أنها يمكن أن تكون حالة خطيرة وربما تهدد البصر إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

وقرحة القرنية هي حالة خطيرة في العين حيث يتضرر سطح القرنية، ما يشكل تهديدًا محتملاً للرؤية، وعادة ما ينطوي على تآكل الأنسجة، والتسلل، وموت الأنسجة، كما أنها تحدث بشكل متكرر بين مرتدي العدسات اللاصقة، خاصة أولئك الذين يرتدونها بشكل مستمر أو طوال الليل، علاوة على ذلك، قد يكون الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بقرحة القرنية إذا كانوا مصابين بمرض السكري،

أسباب قرحة القرنية

بعض أسبابه الشائعة هي:

الالتهابات البكتيرية: غالبًا ما ترتبط بعدم نظافة العدسات اللاصقة أو إصابتها

الالتهابات الفيروسية: ويشمل ذلك فيروس الحماق النطاقي أو فيروس الهربس البسيط (HSV).

الالتهابات الفطرية: شائعة بشكل خاص في البيئات الزراعية أو المناخات الاستوائية

متلازمة العين الجافة: قد يؤدي عدم وجود تزييت مناسب للعين إلى سحجات القرنية

الصدمة: الإصابة بأجسام غريبة أو خدوش أو الاستخدام غير السليم للعدسات اللاصقة

نصائح أساسية للعناية بالعيون للوقاية من تقرحات القرنية

ممارسة النظافة الجيدة

غسل اليدين: مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منهاوتنصح (CDC) الأفراد بتطهير أيديهم قبل إدخال العدسات اللاصقة وتخزينها في محلول مطهر.



العدسات اللاصقة: اتبع تعليمات أخصائي العناية بالعيون الخاص بك للعناية بالعدسات اللاصقة وتنظيفها . تجنب ارتدائها طوال الليل ما لم يصف ذلك.



استبدال العدسات: استبدالالعدسات اللاصقة كما هو موصى به ولا تستخدم أبدًا العدسات منتهية الصلاحية أو التالفة.

حماية عينيك

ارتداء حماية للعين: لا تنس ارتداء نظارات السلامة أو النظارات أثناء الأنشطة التي تشكل خطر إصابة العين، مثل البستنة أو الرياضة أو العمل بمواد خطرة.



حماية من الأشعة فوق البنفسجية: ارتداءنظارة شمسيهالتي تحجب 100% من الأشعة فوق البنفسجية فئة A والأشعة فوق البنفسجية فئة B لحماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

قطرات للعين

الحفاظ على رطوبة العين

استخدم الدموع الاصطناعية: إذا كنت تعاني من جفاف العين، استخدم الدموع الاصطناعية الخالية من المواد الحافظة لتليين وترطيب عينيك بانتظام.



الرمش بانتظام: خذ فترات راحة من وقت الشاشة الطويل للرمش ومنع عينيك من الجفاف.

تجنب مهيجات العين

الحد من الاتصال : تجنب لمس أو فرك عينيك بأيدي قذرة أو أشياء يمكن أن تدخل البكتيريا.

تجنب التدخين: ابتعد عن الدخان ومناطق التدخين لأن الدخان يمكن أن يهيج عينيك ويجففها.

فحوصات العين المنتظمة

جدولة الفحوصات: قم بزيارة أخصائي العناية بالعيون بانتظام لإجراء فحوصات شاملة للعين. إن الاكتشاف المبكر لأي حالة في العين وعلاجها يمكن أن يمنع حدوث مضاعفات، مثل قرحة القرنية.



