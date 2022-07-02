كيفية الوقاية من التهابات العين الشائعة أثناء الرياح الموسمية

كتبت إيناس البنا

تعد التهابات العين شائعة أيضًا خلال موسم الرياح الموسمية ، وتشمل أكثرها شيوعًا التهاب الملتحمة ، والتهاب القرنية ، وقرحة القرنية. ومن ثم ، فإن العناية بالعيون مهمة جدًا خلال موسم الرياح الموسمية.

التهاب الملتحمة أو العين الوردية هو السبب الأكثر شيوعًا للفيروسات أو البكتيريا وبعض المواد المهيجة الأخرى، وهو مرض معد وينتشر بسهولة أثناء المطر بسبب زيادة الرطوبة في الهواء، يعد احمرار العين ، والتورم ، والإفرازات الصفراء اللزجة من العين ، والحكة في العين من الأعراض الشائعة لالتهاب الملتحمة.

وفقا لموقع " healthline"، تعتبر دودة العين أيضًا شائعة جدًا خلال الرياح الموسمية بسبب الالتهابات البكتيرية. يحدث على شكل كتلة على الجفن عندما تنسد واحدة أو أكثر من الغدد الصغيرة بالقرب من قاعدة رموشك، يمكن أن تعلق جزيئات الغبار والمواد الأخرى في هذه الغدد مما يؤدي إلى تكاثر البكتيريا، تشمل أعراض الصديد إفرازات صديد واحمرار على جفن العين وألم لا يطاق وانتفاخ في العين.

تؤدي زيادة الرطوبة في الهواء أثناء الرياح الموسمية إلى خلق حالة مواتية لنمو الفيروسات وتكاثرها، يمكن أن يجعلك هذا عرضة للإصابة بقرحة القرنية ، والتي تحدث عادة بسبب العدوى بالبكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات أو الطفيليات، يحدث على شكل عين حمراء مؤلمة ، مع إفرازات خفيفة إلى شديدة في العين وضعف في الرؤية

نصائح للعناية بالعيون



بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار خلال موسم الرياح الموسمية لمنع التهابات العين.

الحفاظ على النظافة: يصبح هذا مهمًا خلال الرياح الموسمية، لذا حافظ على مناشف اليد والمناديل والمنديل نظيفًا وجافًا.

لا تشارك أغراضك الشخصية مثل المناشف ومكياج العيون.

لا تلمس أو تفرك عينيك لأنهما مجموعة من آلاف البكتيريا التي يمكن أن تصيب عينك.

تجنب المناطق المشبعة بالمياه: لأنها تحتوي على فيروسات وبكتيريا وفطريات.

يجب على مستخدمي العدسات اللاصقة محاولة تجنب استخدام العدسات اللاصقة أثناء الرياح الموسمية بسبب زيادة خطر الإصابة بالعدوى، يمكن للمرء أن يتحول إلى النظارات.

قم بزيارة طبيب عيون إذا كان لديك أعراض مثل العين الحمراء، والإفرازات اللزجة، والري، والألم، وتشوش الرؤية، تجنب استخدام الوصفات الطبية.

حماية عينيك من رذاذ المطر.

اعتني بالعدسات اللاصقة، اغسل يديك دائمًا قبل التعامل مع العدسات اللاصقة، راقب تاريخ انتهاء صلاحية العدسات اللاصقة وكذلك محلول التنظيف.

تجنب رش الماء في عينيك، لأنها قد تحتوي على مهيجات.

في حالة وجود أي إصابة بالعين، تجنب مشاركة مناشف اليد أو المناديل، لا تلمس عينيك في حالة وجود أي عدوى لأنها قد تنتشر إلى العين الأخرى وكذلك العين الأخرى.

تجنب استخدام مكياج العيون لأنه يمكن أن يكون محفزًا للعدوى أثناء الرياح الموسمية.

قد تزيد الرياح الموسمية من الرغبة في تناول الوجبات السريعة غير المرغوب فيها، ولكن هذا ليس جيدًا لعينيك ورفاهيتك بشكل عام، لذا، تناول طعامًا صحيًا خلال موسم الرياح الموسمية.