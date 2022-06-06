اليوم السابع
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الإثنين، 06 يونيو 2022 07:12 م
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عمليات زراعة القرنية.. أبرز علامات تدل على رفض القرنية المزروعة

الإثنين، 06 يونيو 2022 07:00 م
عمليات زراعة القرنية.. أبرز علامات تدل على رفض القرنية المزروعة القرنية
كتب – حسام الشقويرى

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عملية زراعة القرنية (رأب القرنية)، هي إجراء جراحي لاستبدال جزء من القرنية بأنسجة قرنية من أحد المتبرعين. والقرنية هي السطح الشفاف للعين الذي يتخذ شكل قبة. فهي النقطة التي يدخل منها الضوء إلى عينك، وتشكِّل جزءًا كبيرًا من قدرة عينك على الرؤية بوضوح، حسبما نشر موقع Mayo Clinic

وفيما يتعلق بعملية زراعة القرنية، فيمكن من خلالها استعادة الرؤية والحد من الألم وتحسين شكل القرنية التالفة أو المصابة، وتكلل معظم عمليات زراعة القرنية بالنجاح. ولكن، تحمل زراعة القرنية مضاعفات، كرفض قرنية المتبرع، وإن كان هذا احتمالاً ضعيفًا.

ويلجأ إلى زرع القرنية غالبًا من أُصيب بتلف القرنية لاستعادة بصره. كما يمكن أن يخفف زرع القرنية أيضًا الآلام أو العلامات والأعراض الأخرى المرتبطة بأمراض القرنية، إذ يمكن أن يعالج زرع القرنية عددًا من الأمراض، بما في ذلك:

القرنية التي تتضخم إلى الخارج (تمخرط القرنية)

ضُمور فوكس، وهو مرض وراثي

ترقُّق القرنية أو تمزقها

تندّب القرنية الناتج عن عدوى أو إصابة

تورم القرنية

قُرح القرنية التي لا تستجيب للعلاج الطبي

المضاعفات الناتجة عن جراحة عيون سابقة

طلب موعد في مايو كلينيك

المخاطر

يتسم إجراء زرع القرنية بأنه آمن نسبيًا. لكنه لا يزال ينطوي على خطورة منخفضة بحدوث مضاعفات شديدة، مثل.

عَدوى العين

زيادة الضغط داخل مقلة العين (الزَرَق)

مشكلات ناتجة عن الخيوط الجراحية المستخدمة لتثبيت قرنية المتبرِّع

رَفض قرنية المتبرع

النزف

مشكلات في الشبكية، مثل انفصال الشبكية أو تورمها

علامات وأعراض رفض القرنية

قد يهاجم جهازك المناعي قرنية المتبرِّع عن طريق الخطأ. ويُسمى ذلك بالرفض، وهي حالة قد تستلزم علاجًا طبيًا أو زرع قرنية أخرى.

إذا ظهرت عليك أي علامات أو أعراض تدل على رفض القرنية المزروعة، مثل:

فقدان الرؤية

ألم في العين

احمرار العينين

الحساسية تجاه الضوء

يحدث الرفض في حوالي 10% من عمليات زراعة القرنية.

 


ضمور فوكس

القرنية

تورم القرنية

القرح


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