كبرى وسائل الإعلام الأمريكية للرئيس جو بايدن: حان وقت الانسحاب من الانتخابات

كتبت رباب فتحى

وسط موجة من الذعر والانتقادات والسخرية من أداء الرئيس الأمريكي، جو بايدن في أول مناظرة رئاسية فى الانتخابات الأمريكية ضد دونالد ترامب، بدا أن صوتًا واحدًا يتردد بقوة أكبر من الأصوات الأخرى، وينقل رسالة مفادها "حان وقت الانسحاب".

وبعدما طالب مسئولون وحلفاء وأصدقاء الرئيس الأمريكي بانسحابه من السباق الرئاسي لترك المكان لمرشح ديمقراطى أفضل يمكنه التغلب على ترامب فى سباق نوفمبر، انضمت صحيفة نيويورك تايمز الداعمة لبايدن إلى القائمة فى ضربة مدمرة للرئيس الأمريكي.

وقالت هيئة التحرير فى مقال، إن "أعظم خدمة عامة يمكن أن يؤديها بايدن الآن هى الإعلان عن أنه لن يستمر فى الترشح لإعادة انتخابه".

وأوضحت: "ظهر الرئيس ليلة الخميس كظل لموظف عام عظيم. كافح بايدن لشرح ما سيحققه فى فترة ولاية ثانية، وللرد على استفزازات ترامب، ولمحاسبته على أكاذيبه وإخفاقاته وخططه المخيفة أكثر من مرة، كما كافح للوصول إلى نهاية الجمل. بايدن ليس الرجل الذى كان عليه قبل 4 سنوات".

وأضافت "في الوضع الراهن، الرئيس منخرط في مقامرة متهورة. هناك قادة ديمقراطيون مجهزون بشكل أفضل لتقديم بدائل واضحة ومقنعة وحيوية لرئاسة ترامب الثانية … إنه رهان كبير للغاية بحيث لا نأمل ببساطة أن يتجاهل الأمريكيون أو يقللون من عمر بايدن وعجزه الذي يرونه بأعينهم."

كما دعا كاتب العمود الرائد فى صحيفة "نيويورك تايمز" توماس فريدمان "صديقه بايدن إلى التنحى جانبا".

وقال فريدمان: "جو بايدن رجل طيب ورئيس جيد، لكن لا يحق له الترشح لإعادة انتخابه".

وجادل مجلس الإدارة بقوة بأن الرئيس الأمريكي قدم مثل هذا المشهد المثير للقلق من الضعف الشديد لدرجة أن أفضل شيء يمكن أن يفعله الآن للبلد الذي خدمه لأكثر من نصف قرن هو الانسحاب من السباق والسماح لحزبه الديمقراطي باختيار مرشح آخر.



كما نشر موقع "ذا اتلانتك" الليبرالى الذي يحظى باحترام كبير ستة مقالات يوم الجمعة، تطالب جميعها بإنهاء ترشيح بايدن.