الذعر.. مجلة تايم ترصد تداعيات الأداء الكارثى لبايدن فى أول مناظرة رئاسية

كتبت ـ رباب فتحى

رصدت مجلة التايم الأمريكية تداعيات الأداء الكارثي للرئيس الأمريكي جو بايدن فى أول مناظرة رئاسية فى الانتخابات الأمريكية أمام خصمه الجمهورى دونالد ترامب. وخصصت غلاف المجلة للتعليق على أدائه من خلال كتابة كلمة "ذعر"، وصورت بايدن على أنه يخرج من الصورة، أو بمعنى آخر أنه خسر المناظرة ويبدو أنه سيخسر السباق ككل.



تابم

وقالت المجلة، إن الذعر ليس كلمة قوية للغاية لوصف المشاعر التي كانت تسري في الحزب الديمقراطي من الأعلى إلى الأسفل حاليا. وأشارت إلى أن مشاعر الذعر تجاوزت المسئولين الديمقراطيين وامتدت للناخبين أنفسهم، فأرسل شخص فى حمل جمع التبرعات الديمقراطية رسالة نصية تقول ""ما الذي يحدث بالفعل؟".

وأضافت المجلة، أنه بعد انتهاء المناظرة مباشرة تقريبًا، بدأ الديمقراطيون يتساءلون عما إذا كان من الممكن إقناع بايدن بالانسحاب من منصبه من أجل مصلحة الحزب والأمة والمرشح نفسه.

واندفع الموالون لبايدن إلى محاولة إنقاذه. وقامت نائبة الرئيس كامالا هاريس بجولة من البرامج التليفزيونية المجدولة في وقت متأخر من الليل، حيث بذلت قصارى جهدها لدرء أحلام نشطاء الحزب بالتخلي عن بايدن. كما أصر فريق بايدن علنًا على أن تلك الليلة كانت مجرد واحدة من العديد من الليالي، وأن المرشح كان مرشحًا بنسبة 100% لأربع سنوات أخرى. وكدليل على ذلك، تمسكوا بخطتهم لما بعد المناظرة، فأرسلوه إلى حفل مشاهدة في فندق حياة ريجنسي في شارع بيتشتري بأتلانتا لالتقاط صور سيلفي لمدة 45 دقيقة قبل الوصول في منتصف الليل إلى مطعم وافل هاوس في طريقه إلى مطار أتلانتا قبل الوصول إلى محطته التالية فى كارولاينا الشمالية، حيث قام بحملته في اليوم التالي. وفي اليوم التالي، طلب باراك أوباما، أبرز الديمقراطيين شعبية في البلاد، من حلفائه التراجع عن انتقاد بايدن. وقال رئيس بايدن السابق في رسالة: "تحدث ليالي مناظرات سيئة. صدقوني، أنا أعلم".

لكن الحقيقة تظل قائمة، حسبما تقول المجلة: كل من تابع المناظرة في أمريكا يمكنه أن يرى بنفسه مدى تقدم بايدن في العمر. وبعد أن كان بايدن منخرطاً بالفعل في سباق متقارب مع ترامب في أفضل الأحوال، بدا فجأة أن طريق بايدن إلى النصر يتحول إلى طريق مسدود أمام أعين الديمقراطيين. وهذا ترك الحزب يطرح سؤالين. هل كانت هناك طريقة لإبعاده عن بطاقة الانتخاب؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل كانت هناك أي فرصة للوصول إلى خط النهاية مع مرشح معيب للغاية؟ .



