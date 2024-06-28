حملة بايدن: استراتيجيتنا لم تتغير بعد المناظرة الأولى مع ترامب

محمد جمال

أكدت حملة الرئيس الأمريكى جو بايدن إن استراتيجية الحملة لم تتغير بعد المناظرة الأولى مع ترامب، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

تجاهل الرئيس الأمريكى، جو بايدن شكاوى الديمقراطيين بشأن أدائه فى أول مناظرة فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع الرئيس السابق دونالد ترامب، وأشار إلى أنه لا يملك خططا لإعادة التفكير في ترشيحه.

وقال للصحفيين خلال توقفه في مطعم في أتلانتا بعد منتصف الليل بقليل: "أعتقد أننا قمنا بعمل جيد".. وعندما سُئل عن مخاوف الديمقراطيين بشأن أدائه ودعواته للتفكير في الانسحاب من السباق، قال: "لا. من الصعب مناظرة الكاذب."

وأشار، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى أن صوته الخشن نابع من مرض بسيط، قائلا: "أعاني من التهاب في الحلق".. وقال مساعدوه إنه كان يعاني من نزلة برد.

ثم توجه بايدن إلى قاعدة جوية في رحلة في وقت متأخر من الليل إلى فعالية انتخابية بولاية نورث كارولاينا، حيث يخطط لعقد فعالية حاشدة يوم الجمعة.

وأعرب الخبراء السياسيون عن مخاوفهم البالغة بشأن أداء بايدن، بدءًا من سلوكه وحتى الطريقة التي عرض بها نفسه لهجمات ترامب. ورد الديمقراطيون بالذعر.