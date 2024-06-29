استطلاع: 60% من الأمريكيين يرجحون استبدال بايدن كمرشح ديمقراطى للرئاسة

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كشف استطلاع رأى حديث أن أغلبية الناخبين بنسبة 60% يرون أنه ينبغى استبدال الرئيس الأمريكى جو بايدن كمرشح رئاسى للحزب الديمقراطى، وذلك بعد مشاهدتهم لأدائه فى مناظرته، أول أمس /الخميس/، أمام الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الجمهورى دونالد ترامب.

وبحسب الاستطلاع الذى نشر نتائجه موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم /السبت/؛ فإن 60 % من الناخبين أجابوا "بالتأكيد أو "على الأرجح" على سؤال ما إذا كان ينبغى استبدال بايدن كمرشح ديمقراطى بعد أدائه فى المناظرة.



وفى المقابل، أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 21% من الناخبين الديمقراطيين يرون أنه "بالتأكيد" لا ينبغى استبدال بايدن، بينما يرى 20% "ربما لا" ينبغى استبداله.



وعندما طلب الاستطلاع من المشاركين الاختيار بين بايدن والرئيس السابق ترامب بعد المناظرة، اختار 45% بايدن، و44% اختاروا ترامب؛ لتظل النتائج مثلما كانت بعد إدانة ترامب الجنائية.



وفى الوقت نفسه، قال 57% من المشاركين فى الاستطلاع ممن شاهدوا المناظرة الرئاسية، إن "ترامب تفوق على بايدن".



من جانبه، انتقد المتحدث باسم الحملة الانتخابية لبايدن، سيث شوستر، صياغة نتائج الاستطلاع، والتى لا يزال بايدن يتقدم فيها على ترامب بفارق نقطة واحدة، وقال "جو بايدن لن ينسحب".



ولفت موقع "أكسيوس إلى أن نتائج الاستطلاع الذى شمل 2068 شخصًا، تردد الهمسات المتداولة بين الديمقراطيين حول احتمال استبدال بايدن كمرشح رئاسى للحزب الديمقراطي.