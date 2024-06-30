فوائد زيت الياسمين للوقاية من العدوى وتخفيف آلام الطمث

كتبت مروة محمود الياس

زيت الياسمين أحد أهم وأكثر أنواع الزيوت الصحية التي تتميز بعطرها النفاذ الجميل، له خصائص علاجية لا حصر لها حسبما أكد تقرير نشر في موقع herbcottage حيث أكد أن هذا النوع من الزيوت يساعد على تعزيز الصحة، وله فوائد صحية وعلاجية عظيمة، بجانب فوائده الجمالية لا شك.

زيت الياسمين يساعد على تعزيز صحة الجلد، لكنه في الأصل به خصائص صحية ومفيدة تعزز من مقومة العدوى وتجعل البكتيريا بعيدة عن الوصول للجلد، فهو يعمل كمطهر طبيعى صحى مضاد للبكتيريا وانتشارها، يحتوى على أحماض طبيعة صحية تعزز من التخلص من الجروح والتئامها بسهولة، فضلاً عن أن استشناق الرائحة المتصاعدة من هذا الزيت الصحى النفاذ، ويساعد على محاربة التهابات الجهاز التنفسى المختلفة، فضلاً عن أنه يعزز من تخفيف حدة أعراض الكحة والسعال والأعراض الناتجة عن أدوار البرد والأنفلونزا.

وتابع التقرير أن زيت الياسمين يحمى من الإصابة بعدوى الإشريكية القولونية، وكذا مرض القلاع، كما ذكر تقرير آخر نشر في موقع liberty أن هذا النوع من الزيوت يعزز من الاسترخاء والهدوء، وبالتالي يقلل من أعراض ما قبل الدورة الشهرية، سواء الصداع أو آلام الجسم أو التقلبات المزاجية الحادة.

ولابد من استخدام زيت الياسمين بترشيد، ويعد استنشاق هذا الزيت بشكل متوازن أمرًا فى غاية الأهمية، للشعور بالهدوء والاسترخاء، والتوازن بشكل عام كما أنه يعزز من التخلص من القلق والتوتر وغيرها من الأعراض.