أضف 12 مكونًا لنظامك الغذائي لدعم صحة الجهاز التنفسي والرئتين

كتبت مروة هريدى

يعد الحفاظ على صحة الجهاز التنفسي أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة العامة، ويلعب النظام الغذائي المتوازن دورًا مهمًا في دعم وظائف الرئة والمناعة، وتم تحديد العديد من الأطعمة والعناصر الغذائية لقدرتها على تعزيز صحة الجهاز التنفسي وعمل الرئة، وتقليل خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلي.. عناصر غذائية يمكن أن تساهم في الحفاظ على صحة الجهاز التنفسي:

- الفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وE والبيتا كاروتين والفلافونويد على حماية أنسجة الرئة من التلف الناجم عن الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي.

تعد الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والليمون مصادر ممتازة لفيتامين سي، كما توفر التوت والكيوي والفلفل الحلو والطماطم كميات كبيرة من مضادات الأكسدة.

- الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تسمى الكاتيكين، وقد ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تفيد وظائف الرئة.

- أحماض أوميجا 3 الدهنية

توجد أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين، وكذلك في بذور الكتان والشيا والجوز، ولها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الرئتين وتحسين وظائف الرئة.

- الثوم

يُعرف الثوم بخصائصه المضادة للميكروبات والالتهابات، وقد يساعد في الحماية من التهابات الجهاز التنفسي ودعم صحة الرئة، بفضل محتواه من مضادات الأكسدة التي تدعم وظيفة المناعة بشكل عام.

- الكركم

الكركمين، المركب النشط في الكركم، له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وقد يساعد تناول الكركم في تخفيف الالتهاب في مجرى الهواء ودعم صحة الجهاز التنفسي.

- الزنجبيل

يمتلك الزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات وللميكروبات يمكن أن تساعد في تهدئة أعراض الجهاز التنفسي وتقليل الالتهاب في مجرى الهواء، وقد يدعم أيضًا وظيفة المناعة.

- الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت والسلق غنية بالفيتامينات C وE، وكذلك الكاروتينات مثل البيتا كاروتين، وتساعد هذه العناصر الغذائية على حماية أنسجة الرئة ودعم صحة الجهاز التنفسي بشكل عام.

- المكسرات والبذور

مثل اللوز وبذور عباد الشمس والبندق فهي مصادر جيدة لفيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية خلايا الرئة من الأكسدة، كما أنها توفر الدهون الصحية والبروتين، مما يدعم وظيفة المناعة بشكل عام.

- الزبادي

تحتوي الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي على بكتيريا مفيدة تدعم صحة الأمعاء وقد تعزز وظيفة المناعة، حيث يرتبط ميكروبيوم الأمعاء الصحي بتحسين صحة الجهاز التنفسي.

- الدواجن واللحوم الخالية من الدهون

توفر اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي بروتينًا عالي الجودة والزنك، وهو أمر مهم لوظيفة المناعة وصحة الجهاز التنفسي، حيث يلعب الزنك، على وجه الخصوص، دورًا في الحفاظ على سلامة الجهاز التنفسي.

- الحبوب الكاملة

توفر الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني الألياف والفيتامينات والمعادن التي تدعم وظيفة المناعة بشكل عام، وقد يساعد اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة في تقليل الالتهاب ودعم صحة الجهاز التنفسي.

- شرب كمية كافية من الماء

البقاء رطبًا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على وظيفة الجهاز التنفسي المثلى، ويساعد الماء على ترقيق الإفرازات المخاطية في الشعب الهوائية، مما يسهل طردها ويقلل من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.