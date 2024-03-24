8 علامات تدل على اقتراب الدورة الشهرية.. منها الإرهاق وتقلب المزاج

كتبت فاطمة ياسر

مع اقتراب موعد الدورة الشهرية عند الفتيات والنساء قد يشعرن بتغييرات معينة في حالتهن المزاجية أو الجسم، ويُعرف هذا باسم متلازمة ما قبل الحيض، وهي الفترة التي تخشاها معظم النساء لأنها تسبب قلة النوم وتقلب المزاج، وفقا لموقع healthshots.

تحدث الدورة الشهرية عندما تواجه تغيرات كيميائية في جسمك، مما يتسبب في تقلب الهرمونات وتعطيل روتينك اليومي قد تعاني بعض النساء في فترة الحيض من أعراض خفيفة بينما قد تمر أخريات بتغيرات حادة تؤثر على نشاطهن اليومي فيما يلي العلامات الأكثر شيوعًا لقرب دورتك الشهرية.

ما متلازمة ما قبل الحيض؟

أعراض ما قبل الحيض هي مزيج من الأعراض العاطفية والجسدية التي يعاني منها العديد من الأشخاص في الأيام أو الأسابيع التي تسبق فترة الحيض.

8 علامات شائعة على اقتراب دورتك الشهرية

- حب الشباب

قد تلاحظين ظهور بعض حب الشباب على وجهك قبل نزول الدورة الشهرية مباشرةً. تُعرف البثور التي تحدث بسبب الدورة الشهرية بحب الشباب الدوري الذي يحدث بسبب الحماية الزائدة من الزهم، مما يسد المسام ويسبب حب الشباب، خاصة حول الذقن والفك. ما لا يقل عن نصف النساء يعانين من تفاقم حب الشباب قبل الدورة الشهرية.

- ثقل أو التهاب الثديين

هل سبق لك أن لاحظت أن ثدييك يصبحان ثقيلين أو مؤلمين قبل أن تأتي دورتك الشهرية؟ يحدث ذلك في بعض الحالات بسبب زيادة مستويات هرمون البروجسترون. تمامًا مثل أعراض الدورة الشهرية الأخرى، قد تلاحظين أنها تعود إلى طبيعتها عند وصول الدورة الشهرية. قد تشعر بعض النساء أيضًا بألم في الثدي أو ألم في الثدي . يرتبط ألم الثدي الدوري بالدورة الشهرية، وقد يكون سببه عوامل هرمونية أو الإجهاد.

- التعب والخمول

الشعور بالخمول قبل الدورة الشهرية هو علامة أخرى على قدوم الدورة الشهرية. يحدث هذا بسبب تقلب الهرمونات مثل هرمون الاستروجين والبروجستيرون التي تؤثر على أنماط نومك، مما يجعلك تشعرين بالتعب.

-تغيرات في حركات الأمعاء

هل تشعرين بالإمساك قبل الدورة الشهرية؟ التغيرات في مستويات هرمون البروجسترون يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال. في حين أن بعض الأشخاص الذين يعانون من أعراض الدورة الشهرية يعانون من الإمساك، فقد يصاب البعض الآخر بالإسهال. ق

الانتفاخ

قد تؤدي المستويات المتغيرة من هرمون البروجسترون والإستروجين في جسمك إلى احتباس الماء والملح، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

- تقلب المزاج

من العلامات الأكثر شيوعًا التي تعاني منها معظم النساء قبل الدورة الشهرية هي التقلبات المزاجية مثل القلق والاكتئاب . ء.

- آلام أسفل الظهر

لا تؤثر الدورة الشهرية المؤلمة على البطن فحسب، بل قد تؤثر على ظهرك أيضًا. قد تشعرين أيضًا بانقباضات في ظهرك أو فخذيك بسبب التغيرات في البروستاجلاندين، وهي مواد طبيعية تبطن الرحم.

- الصداع

التغيرات في مستويات هرمون الاستروجين لديك هي العامل المساهم في الصداع. الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي هم أكثر عرضة للمعاناة من الصداع قبل أن تأتي دورتهم الشهرية.



