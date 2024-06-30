اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يونيو 2024 02:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

برعاية الرئيس السيسي

دار الإفتاء تستعد لمؤتمرها العالمي التاسع بمشاركة 100 دولة وحضور أممي كبير

الأحد، 30 يونيو 2024 01:15 م
دار الإفتاء تستعد لمؤتمرها العالمي التاسع بمشاركة 100 دولة وحضور أممي كبير الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت دار الإفتاء المصرية، استعداداتها لعقد مؤتمرها العالمي التاسع للإفتاء الذي تنظِّمه الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم سنويًّا، والذي يُعقد هذا العام في الفترة من 29 - 30 يوليو في القاهرة، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور كبار المفتين والوزراء والعلماء من أكثر من مائة دولة حول العالم ومشاركة أممية عالية المستوى من عدد من الهيئات الدولية؛ وذلك لمناقشة موضوع «الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع».

من جانبه، صرح الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأن موضوع المؤتمر هذا العام يأتي إيمانًا من دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بأهمية تعزيز الوعي والتفاهم العالمي بأهمية الفتوى الرشيدة في إرساء منظومة المبادئ والأفكار لتكون قائمة على الأخلاق والقيم الإنسانية المشتركة.

وأضاف د. نجم أننا نسعى من خلال مؤتمر هذا العام إلى تعزيز دَور المنظمات الدولية والإقليمية في تمكين الأخلاق والقيم الإنسانية وإظهار دَور الفتوى في ذلك، وإبراز الأرضية الأخلاقية المشتركة للتعاون بين مؤسسات الفتوى والمنظمات الدولية، فضلًا عن تقديم الحلول الإفتائية لمواجهة تحديات هذا البناء القائم على الأخلاق القويمة.

وأشار مستشار المفتي إلى أنَّ المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء يتضمَّن هذا العام العديدَ من النقاشات المهمة وَفق ثلاثة محاور رئيسية؛ الأول: البناء الأخلاقي في الإسلام ودَور الفتوى في تعزيزه، والمحور الثاني: الفتوى والواقع العالمي.. الأفكار والمبادئ، أما المحور الثالث فهو: الفتوى ومواجهة عقبات وتحديات البناء الأخلاقي لعالمٍ متسارع.

وأوضح د. نجم أن فعاليات المؤتمر كذلك تتضمن ثلاث ورش عمل مهمة لمناقشة موضوعات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العلوم الشرعية، وصياغة ميثاق أخلاقي إفتائي للتطورات في مجالات العلوم التجريبية والطبيعية والاجتماعية، ورصد وتحليل إشكاليات المحتوى الديني والإفتائي في المنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وأشار د. إبراهيم نجم إلى أنه سيتم -خلال المؤتمر- إطلاق العديد من المبادرات العالمية المهمة، منها: إصدار الميثاق العالمي للقيادات الإفتائية والدينية في صنع السلام ومكافحة خطاب الكراهية وحل النزاعات، والدليل الإرشادي لمكافحة الإسلاموفوبيا، والدليل الإرشادي للحوار الديني، والدليل الإرشادي للدبلوماسية الرقمية، والدليل الإرشادي لمكافحة الإلحاد، والموسوعة العلمية للتدين الصحيح والتدين المغشوش.

كما يشهد المؤتمر مراسم تسليم جائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الأمانة العامة والهيئات الإفتائية على هامش المؤتمر.







دار الافتاء

مفتى الجمهورية

مؤتمر الافتاء

الامام القرافى



الموضوعات المتعلقة

دار الإفتاء تحذر من فيديو مزيف بالذكاء الاصطناعي للمفتى يروج لتطبيق مشبوه

الجمعة، 14 يونيو 2024 08:29 م

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بذكرى ثورة 30 يونيو الـ11

الجمعة، 28 يونيو 2024 12:03 م

مفتى الجمهورية: التنوع سُنة كونية يجب استغلالها لتحقيق التنمية المجتمعية

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 01:22 م

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة تنظم مسابقة للسيارات الصغيرة

السبت، 29 يونيو 2024 12:48 م

مفتى سنغافورة يفوز بجائزة الإمام القرافى للتميّز الإفتائى

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:44 م

مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة