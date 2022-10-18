مفتى سنغافورة يفوز بجائزة الإمام القرافى للتميّز الإفتائى

كتب لؤى على

في ختام فعاليات المؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والمنعقد بالقاهرة 17 – 18 أكتوبر 2022 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تسليم جائزة الإمام القرافي للتميّز الإفتائي والتي تهدف إلى تشجيع البحث العلمي الشرعي وتقدير دوره فيما يخدم القضايا الفقهية؛ خاصة المعاصرة منها، والتميز والإبداع في مجال البحث العلمي

وتم منح هذا العام 2022م الجائزة لهيئة الإفتاء في جمهورية سنغافورة ومفتي سنغافورة، وذلك لجهودهما في التعاطي مع جائحة كورونا، وتيسير حصول مواطنيهما على الفتاوى والخدمات الشرعية لهيئة الإفتاء، وإصدار الفتاوى المعنية بالتعامل مع الجائحة وغيرها مما يواكب الأحداث المحلية والعالمية التي تهم المسلمين في كل مكان؛ مع انضباط المنهج الإفتائي الذي يتبنى السلام والتعايش الإنساني، هذا مع اهتمام هيئة الإفتاء في سنغافورة بتعظيم الاستفادة بالتقنية الرقمية وتعدد الخدمات الإلكترونية.

وقد تسلمها نيابة الشيخ محمد زرخان بن ليمان عضو لجنة الإفتاء بسنغافورة.

وفي كلمة مصورة لمفتي سنغافورة توجه بالشكر نيابة عن علماء وشعب سنغافورة للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ودار الإفتاء المصرية، ولمفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام.

وأثني على الإمام القرافي وعلى منهجه الإفتائي مطالبًا المتخصصين بالاستفادة من علمه ومنهجه، مؤكدًا على أن علوم الإفتاء تتطلب رؤية ثاقبة للتعامل مع الحاضر والمستقبل لمواجهة التحديات المختلفة.