بورصة الدواجن اليوم.. ثبات الأسعار فى الأسواق للمستهلكين

كتب ـ إسلام سعيد

شهدت أسعار الفراخ والبيض في مصر استقراراعند مستويات 85 جنيها تسليم أرض المزرعة، ليصل السعر النهائي للمستهلكين 95 جنيها للكيلو تقريباً ويختلف بحسب النطاق الجغرافي والمحافظة التي يتم البيع فيها، فيما استقر سعر البيض عند نفس مستويات أمس السبت.

وسجلت أسعار البيض في الأسواق ارتفاعا بنهاية الأسبوع الماضي بعد موجة الحر الشديد التي تنعكس بالسلب على عمليات تخزين البيض، ليرتفع سعر الكرتونة 15 جنيها تقريباً لتسجل 130 جنيها للبيض البلدي و 145 للأبيض و 150 للبيض الأحمر ثم تستقر الأسعار عند هذه المستويات خلال يومي السبت والأحد.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في تصريحات خاصة، أن الأسعار بدأت تشهد هبوط بحوالي 5 جنيهات في المزارع من مستويات 90 إلي 85 جنيها حالياً مما يشير إلي هبوط في الطلب الفعلي على الدواجن البيضاء في مصر .