انخفاض سعر كرتونة البيض 15 جنيها لتسجل 125 جنيها بالمزرعة

كتب إسلام سعيد

انخفضت أسعار البيض في الأسواق اليوم وذلك مع موجة الحر الشديد التي تنعكس بالسلب على عمليات تخزين البيض، ليهبط سعر الكرتونة 15جنيها تقريباً لتسجل 125 جنيها للبيض البلدي و140 للأبيض و145 للبيض الأحمر.

وشهدت أسعار الفراخ في مصر استقرارا عند مستويات 80 جنيها تسليم أرض المزرعة بعد هبوط ملحوظ من مستويات 88 جنيها قبل بضعة أيام، ليصل السعر النهائي للمستهلكين 90 جنيها للكيلو تقريباً ويختلف بحسب النطاق الجغرافي والمحافظة التي يتم البيع فيها.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في تصريحات خاصة، أن الأسعار بدأت تشهد هبوطا بحوالي 8 جنيهات في المزارع من مستويات 88 إلي 80 جنيها حالياً مما يشير إلي هبوط في الطلب الفعلي على الدواجن البيضاء في مصر.