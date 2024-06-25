اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2024 08:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

انخفاض سعر كرتونة البيض 15 جنيها لتسجل 125 جنيها بالمزرعة

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 02:56 م
انخفاض سعر كرتونة البيض 15 جنيها لتسجل 125 جنيها بالمزرعة كرتونة بيض - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انخفضت أسعار البيض في الأسواق اليوم وذلك مع موجة الحر الشديد التي تنعكس بالسلب على عمليات تخزين البيض، ليهبط سعر الكرتونة 15جنيها تقريباً لتسجل 125 جنيها للبيض البلدي و140 للأبيض و145 للبيض الأحمر.

وشهدت أسعار الفراخ في مصر استقرارا عند مستويات 80 جنيها تسليم أرض المزرعة بعد هبوط ملحوظ من مستويات 88 جنيها قبل بضعة أيام، ليصل السعر النهائي للمستهلكين 90 جنيها للكيلو تقريباً ويختلف بحسب النطاق الجغرافي والمحافظة التي يتم البيع فيها.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في تصريحات خاصة، أن الأسعار بدأت تشهد هبوطا بحوالي 8 جنيهات في المزارع من مستويات 88 إلي 80 جنيها حالياً مما يشير إلي هبوط في الطلب الفعلي على الدواجن البيضاء في مصر.







بورصة الدواجن

بورصة الدواجن اليوم

بورصة الدواجن في الأسواق

بورصة الدواجن المصرية

بورصة الدواجنسعر الفراخ البيضاء

أسعار البيض اليوم




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة