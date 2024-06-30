الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة "حديث القرآن عن المهاجرين والأنصار"

كتب لؤى على

نشرت وزارة الأوقاف نص موضوع خطبة الجمعة القادمة، الهجرة النبوية المشرَّفة .. وحديث القرآن الكريم عن المهاجرين والأنصار"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.



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