اليوم السابع
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الأوقاف: "الصدق فى القول والعمل".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

السبت، 18 فبراير 2023 12:54 م
الأوقاف: "الصدق فى القول والعمل".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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حددت وزارة الأوقاف موضوع، خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان "الصدق فى القول والعمل"، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.
 
وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق عناوين موضوعات خطب شهر فبراير، حيث حددت موضوع خطبة الجمعة الأولى الموافق 3/ 2/ 2023م تحت عنوان "القرآن الكريم ومنهجه فى عمارة الكون"، والجمعة الثانية الموافق 10/ 2/ 2023م، تحت عنوان "حسن العشرة وحفظها"، كما حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الثالثة الموافق 17/ 2/ 2023م تحت عنوان "معجزة الإسراء والمعراج (دروس وعبر)"، والجمعة الرابعة الموافق 24/ 2/ 2023م تحت عنوان "الصدق فى القول والعمل".
 
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى تصريحات سابقة، أن الوطن هو بيتنا الكبير وبيت الأسرة الكبيرة، وهو لنا جميعًا وبنا جميعًا والحفاظ عليه واجبنا جميعًا، فالوطن ليس مجرد أرض نسكنها بل هو كيان يسكننا ونسكنه، وأن الحفاظ على الوطن واجب شرعى ووطنى وحياتى، ومن حقه علينا أن نعمل على كل ما يحفظ أمنه وأمانه ويحقق الخير لنا جميعًا، مشددا على أن الوطنية ليست ادعاء بل هى انتماء بالجهد والعرق والعمل الجاد، فالعامل فى مصنعه والفلاح فى أرضه والعالم والمفكر والإعلامى والطبيب كل فى مجاله، والعامل الذى يتقن عمله ويجتهد فيه متعبد بعمله، وقد قالوا: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل وأصالة معدنه فانظر إلى مدى انتمائه إلى وطنه واعتزازه.
 
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