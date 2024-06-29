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وزير التعليم يطمئن الطلبة بعد شكاوى امتحان الفيزياء للثانوية.. اعرف التفاصيل

السبت، 29 يونيو 2024 03:25 م
وزير التعليم يطمئن الطلبة بعد شكاوى امتحان الفيزياء للثانوية.. اعرف التفاصيل الدكتور رضا حجازى، وزير التعليم خلال تفقد امتحان الفيزياء للثانوية العامة
محمود طه حسين

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طمأن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلبة القسم العلمى بعد شكاوى صعوبة امتحان الفيزياء للثانوية العامة، قائلا: سيتم تشكيل لجنة  متخصصة  لمراجعة  امتحان  الفيزياء للثانوية العامة، والوقوف علي حقيقة شكاوي الطلاب، وتعديل  نموذج  الإجابة في حالة  ثبوت اي خطأ  فورا.

ورصدت "كاميرا اليوم السابع" ردود أفعال طلاب الشعبة العلمية والأدبية بالثانوية العامة، حول صعوبة امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث شهدت اللجان من الخارج دموع وبكاء طلاب الشعبة العلمية بسبب صعوبة جزئيات بامتحان الفيزياء موضحين أن الأسئلة صعبة وبها جزئيات كثيرة تخطت مستوى الطالب المتوسط وتحتاج إلى وقت إضافى، حيث أن الأسئلة تحتاج للتفكير كثيرا قبل اختيار الإجابة الصحيحة كما أن وقت الامتحان ضيق.
وأدى طلاب الثانوية العامة امتحان الفيزياء والتاريخ اليوم  في التاسعة صباحا امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية بالثانوية العامة والتاريخ للشعبة الأدبية، للعام الدراسى الحالي 2023،2024، حيث استمر الامتحان لمدة 3 ساعات انتهى في الـ" 12 ظهر اليوم.

وتضمن امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، 46 سؤالا منها 44 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها فى كراسة البابل شيت وسؤالين مقالى يتم الإجابة عنهما فى الورقة المخصصة للأسئلة المقالية، ومخصص لها 60 درجة، كما أن أسئلة امتحان مادة التاريخ مكونة من 46 سؤال منها 44 اختيار من متعدد وسؤالين مقالى، ومخصص لها 60 درجة.

 







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