دموع طلاب الثانوية العامة بسبب صعوبة امتحان مادة الفيزياء.. صور

كتب محمود طه حسين تصوير خالد كامل

رصدت "كاميرا اليوم السابع" ردود أفعال طلاب الشعبة العلمية والأدبية بالثانوية العامة، حول صعوبة امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث شهدت اللجان من الخارج دموع وبكاء طلاب الشعبة العلمية بسبب صعوبة جزئيات بامتحان الفيزياء موضحين أن الأسئلة صعبة وبها جزئيات كثيرة تخطت مستوى الطالب المتوسط وتحتاج إلى وقت إضافى، حيث أن الأسئلة تحتاج للتفكير كثيرا قبل اختيار الإجابة الصحيحة كما أن وقت الامتحان ضيق.

وعلقت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على صعوبة امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة قائلة: في انتظار تقرير اللجنة الفنية المسئولة عن مراجعة ورقة الاسئلة ونموذج الإجابة ومدى مطابقة الامتحان للمواصفات.

وأدى طلاب الثانوية العامة في التاسعة صباحا امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية بالثانوية العامة والتاريخ للشعبة الأدبية، للعام الدراسى الحالي 2023،2024، حيث استمر الامتحان لمدة 3 ساعات انتهى في الـ" 12 ظهر اليوم.

ويتضمن امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، 46 سؤالا منها 44 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها فى كراسة البابل شيت وسؤالين مقالى يتم الإجابة عنهما فى الورقة المخصصة للأسئلة المقالية، ومخصص لها 60 درجة، كما أن أسئلة امتحان مادة التاريخ مكونة من 46 سؤال منها 44 اختيار من متعدد وسؤالين مقالى، ومخصص لها 60 درجة.



أب يحازل تهدئة ابنته (1)



أب يحازل تهدئة ابنته (2)



أب يواسى ابنته لصعوبة امتحان الفيزيا (1)



أب يواسى ابنته لصعوبة امتحان الفيزيا (2)



الدموع تنهمر فى امتحان الفيزيا



الفيزيا تتسبب فى انهيار الطالبات



امتحان الفيزيا يظهر على وجوه الطالبات (1)



امتحان الفيزيا يظهر على وجوه الطالبات (3)



امتحانات الثانوية العامة



انهيار احدى الطالبات



دموع طالبات الفيزيا (1)



دموع طالبات الفيزيا (2)



دموع طالبات الفيزيا (3)



صعوبة امتحان الفيزيا (1)



صعوبة امتحان الفيزيا (2)



