اليوم السابع
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إصابة 4 طلاب بإغماء وتشنجات داخل لجان الثانوية بسبب صعوبة الفيزياء بالدقهلية

السبت، 29 يونيو 2024 01:57 م
إصابة 4 طلاب بإغماء وتشنجات داخل لجان الثانوية بسبب صعوبة الفيزياء بالدقهلية طلاب الثاوية العامة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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شهدت امتحانات الثانويه العامة بالدقهلية، إصابة 4 طلاب بحالة تشنجات وإغماء داخل لجان الثانوية العامة، وذلك خلال اداء امتحان مادة الفيزياء، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقد شهدت لجنة مدرسة الملك الكامل الثانوية العسكرية بمدينة المنصورة، إصابة الطالب وائل علي عبد الصبور علي، 18 سنة، مقيم بقرية الخيارية مركز المنصورة، بحالة تشنجات عصبية، وجرى نقله لمستشفى الدولي لتلقي العلاج.

كما أصيبت الطالبة زينب محمد شعبان، 18 سنة، مقيمة بقرية ميت محمود التابعة لمركز المنصورة، بحالة إغماء أمام لجنة مدرسة طه حسين الثانوية بالمنصورة، وجرى نقلها لمستشفى الدولي لتلقي العلاج.

وأصيبت الطالبة آلاء طارق السيد داوود، 17 سنة، بلجنة مدرسة الثانوية بنات الحديثة بدكرنس، بحالة هبوط بعد انتهاء الامتحان، وجرى نقلها لمستشفى دكرنس لتلقي العلاج.

فيما شهدت لجنة مدرسة اللغات الثانوية المشتركة بمدينة الجمالية، إصابة الطالبة فاطمة محمد عبده النبوي، 18 سنة، بحالة إغماء، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وإخطار غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية لاتخاذ اللازم.

يذكر أن طلاب الشعبة العلمية اشتكوا من صعوبة امتحان الفيزياء، مما ادي إلى حدوث بكاء وانهيار لعدد من الطلاب بعد انتهاء الامتحان


 







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