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إصابة طالبة بحالة إغماء بعد خوف وهلع أثناء امتحان الفيزياء للثانوية بالدقهلية

السبت، 29 يونيو 2024 02:35 م
إصابة طالبة بحالة إغماء بعد خوف وهلع أثناء امتحان الفيزياء للثانوية بالدقهلية امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
الدقهلية - محمد الحبشى

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أصيبت طالبة بلجنة مدرسة اللغات الثانوية المشتركة بالجمالية بحالة إغماء أثناء أدائها امتحان الفيزياء وتم نقلها للمستشفى.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة طالبة بإغماء داخل لجنة مدرسة اللغات الثانوية المشتركة الجمالية، وتدعى فاطمه محمد عبده البنوى، 18 عاما مقيمة الجمالية أثناء أدائها الامتحان لإصابتها بحالة من الخوف والهلع.

 شهدت لجان الثانوية العامة بالدقهلية حالة من الحزن والهلع عقب أداء امتحانى الفيزياء والتاريخ، حيث أكد العديد من الطلاب على صعوبة امتحان االمادتين خاصة الفيزياء.

وأشاروا إلى أن الأسئلة صعبة وفى مستوى مدرس المادة وليس الطالب، كما طالبوا بمراعاتهم فى عملية التصحيح ورصد الدرجات لتعويض صعوبة الامتحان.

وادى 56 ألفا 299 طالبا وطالبة الامتحان  فى 154 لجنة امتحانية (150 لجنة مضاف إليها لجنة بسجن جمصة ولجنة المتفوقين ولجنة المكفوفين ولجنة بمستشفى الأورام.

وتواصل ناصر شعبان  وكيل الوزارة  مع غرف العمليات الفرعية للتأكد من وصول الاسئلة وذلك في الوقت المحدد لها  واطمأن شعبان على انتظام الطلاب بلجان الامتحانات.

وشدد شعبان علي عدم اصطحاب الموبايلات والساعات الإلكترونية مع توفير الهدوء داخل لجان الامتحانات وخارجها، وضرورة توفير سبل الراحة للطلاب وكذلك توفير المراوح للتغلب علي حرارة الجو.







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