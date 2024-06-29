وزارة التموين تمد المنافذ بالسلع الغذائية استعدادا لصرف مقررات يوليو 2024

كتب مدحت وهبة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بالسلع الغذائية استعداد لصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقة التموينية ضمن مقررات شهر يوليو المقبل، حيث تصرف الوزارة السلع المدعمة لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة التموينية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة لبقالي التموين، ضمن مقررات التموين عن شهر يونيو 2024، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، ويستفيد من منظومة دعم السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد بالبطاقات التموينية ،ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها شهريا بجانب صرف الخبز المدعم.