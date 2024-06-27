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وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات شهر يونيو 2024 للبقالين

الخميس، 27 يونيو 2024 05:00 ص
وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات شهر يونيو 2024 للبقالين زيوت طعام - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة لبقالي التموين، ضمن مقررات التموين عن شهر يونيو 2024، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، ويستفيد من منظومة دعم السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد بالبطاقات التموينية ،ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها شهريا بجانب صرف الخبز المدعم .

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية  قد أعلنت عن ممارسة رقم 1 لسنة 2025/2024 لتوريد زيت طعام خام محلي  لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية " 1000 طن زيت صويا"تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها وتسليم من 1 إلى 31 أغسطس 2024

 







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